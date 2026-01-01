De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

Luis de la Fuente volvió a poner a España en el centro de la escena internacional. El seleccionador campeón de la Eurocopa 2024 expresó su admiración por Lionel Messi, se mostró entusiasmado con la Finalissima ante Argentina y aseguró que su equipo competirá para ganar el Mundial 2026, con un mensaje de ambición sostenida.
Finalissima: un duelo que seduce
“Quiero jugar ese partido”, afirmó De la Fuente sobre el cruce frente a la Albiceleste. Más allá del valor simbólico de enfrentar al campeón de América, el entrenador español subrayó el estímulo competitivo: “Me interesa estar en otra final y tener la opción de sumar un título”. El escenario será Lusail, el mismo estadio donde Argentina levantó la Copa del Mundo.
Messi, el diferencial eterno
El DT fue categórico al referirse al capitán argentino: “Es un jugador que no debería acabarse nunca”. En clave futbolera, destacó su capacidad para decidir partidos con un solo gesto, independientemente del contexto físico o del momento competitivo. Para De la Fuente, Messi —al igual que Cristiano Ronaldo— pertenece a una categoría irrepetible.
Rumbo a 2026: un Mundial abierto
Pensando en México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador ubicó a España entre los aspirantes, pero advirtió sobre un abanico amplio de contendientes: Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Portugal y selecciones emergentes con crecimiento sostenido. “Será un Mundial muy competitivo”, avisó, anticipando un torneo de paridad táctica y jerarquía individual.
Con respeto, ambición y lectura estratégica, España calienta motores. Y en el horizonte inmediato, la Finalissima aparece como un termómetro de élite frente a la selección que hoy marca el pulso del fútbol mundial.