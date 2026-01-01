De la Fuente elogió a Messi y encendió la Finalissima: "Quiero jugar ese partido"

El DT campeón de la Eurocopa destacó a Lionel Messi, expresó su deseo de disputar la Finalissima ante la Albiceleste y ubicó a España entre los candidatos al Mundial 2026.

Luis de la Fuente volvió a poner a España en el centro de la escena internacional. El seleccionador campeón de la Eurocopa 2024 expresó su admiración por Lionel Messi , se mostró entusiasmado con la Finalissima ante Argentina y aseguró que su equipo competirá para ganar el Mundial 2026 , con un mensaje de ambición sostenida.

“ Quiero jugar ese partido ”, afirmó De la Fuente sobre el cruce frente a la Albiceleste. Más allá del valor simbólico de enfrentar al campeón de América, el entrenador español subrayó el estímulo competitivo: “Me interesa estar en otra final y tener la opción de sumar un título ”. El escenario será Lusail , el mismo estadio donde Argentina levantó la Copa del Mundo.

Messi, el diferencial eterno

El DT fue categórico al referirse al capitán argentino: “Es un jugador que no debería acabarse nunca”. En clave futbolera, destacó su capacidad para decidir partidos con un solo gesto, independientemente del contexto físico o del momento competitivo. Para De la Fuente, Messi —al igual que Cristiano Ronaldo— pertenece a una categoría irrepetible.

Rumbo a 2026: un Mundial abierto

Pensando en México, Estados Unidos y Canadá, el entrenador ubicó a España entre los aspirantes, pero advirtió sobre un abanico amplio de contendientes: Argentina, Brasil, Alemania, Francia, Portugal y selecciones emergentes con crecimiento sostenido. “Será un Mundial muy competitivo”, avisó, anticipando un torneo de paridad táctica y jerarquía individual.

Con respeto, ambición y lectura estratégica, España calienta motores. Y en el horizonte inmediato, la Finalissima aparece como un termómetro de élite frente a la selección que hoy marca el pulso del fútbol mundial.