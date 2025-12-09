Danubio, a la carga por Cavani en medio de su incertidumbre en Boca

El director deportivo de Danubio, Gustavo Matosas, volvió a manifestar el interés por repatriar a Edinson Cavani, en un contexto de dudas con Boca

El director deportivo de Danubio , Gustavo Matosas, volvió a manifestar públicamente el interés del club uruguayo por repatriar a Edinson Cavani, en un contexto de dudas sobre el futuro del delantero en Boca. Sin ocultarlo, Matosas aseguró que el regreso del “Matador” sigue siendo un deseo vigente dentro de la institución franjeada.

Matosas sostuvo: “Ojalá que volviera, sería maravilloso” y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente. Incluso, expresó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su cargo con tal de garantizar un entorno de tranquilidad para el futbolista.

Danubio quiere a Cavani

“Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, afirmó el director deportivo del club de Montevideo.

El dirigente también recordó los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó. “La propuesta sigue para siempre”, subrayó, al tiempo que señaló que no volverá a insistir públicamente con el tema.

Matosas fue más allá y se animó a proyectar un escenario deportivo alrededor del delantero: “Le diría ‘te armo el equipo para vos’” y deslizó que, en caso de aceptar, le consultaría qué refuerzos le gustaría sumar para potenciar su rendimiento.

Cavani, de 38 años, atraviesa una temporada irregular y estuvo ausente en el último tramo decisivo de Boca, incluso sin minutos en la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing en la Bombonera.

El uruguayo tiene contrato vigente hasta fines de 2026, aunque el vínculo contempla una cláusula de rescisión unilateral, lo que mantiene abierta la posibilidad de una salida anticipada. En Danubio, mientras tanto, el anhelo de su regreso sigue latente.