Darrás en UNO 106.3: "El compromiso es devolver el respaldo que tuvimos"

Más adelante apuntó que "nosotros como Agrupación, el nombre de Yeti Gutiérrez habla de recuperar la esencia del juego, del compromiso para terminar gestiones todos juntos. Hace mucho que lo estamos haciendo. Viniendo por afuera del sistema le podemos aportar al medio, dedicación, tiempo, compromiso y organización. Esa lectura la hicieron los clubes que nos votaron".

La situación con la Federación Santafesina

En relación a la expulsión de la Federación Santafesina de la CAB dijo que "está claro que el sistema del básquet argentino, donde las Asociaciones son la base, la Santafesina decidió el año pasado adherirse al sistema de competencia, eso funciona así. Nosotros heredamos esa situación. Tenemos la ilusión de hablar con todos, escuchar los dos mil rounds que llevan adelante Federación contra CAB donde es perder".

Y luego, enfatizó: "Ya los clubes al decidir estar dentro de la CAB vamos a intentar unir las partes, en que se puede colaborar, no será nada fácil, nuestro mundo es el ámbito local, serán decisiones políticas que habrá que tomar, lo que más queremos es abrir el juego, escuchar, ser voceros de los clubes, enfocarnos en la continuidad y desarrollo para los torneos del ámbito local".

Su visión de la Generación Dorada y la Liga Nacional

Darrás, en referencia a la GD apunó que "la Generación Dorada fue una tormenta perfecta, se dieron muchos talentos al mismo tiempo, yo jugué con Montecchia, Victoriano, Leo Gutiérrez, ellos ya veían una transformación por la parte física. Era lo que nos comieron los talones, se creó una Generación maravilloso. Mamaron el ver una cancha llena como Bahía Blanca, Córdoba, ellos hicieron la secundaria en Europa y la escalera fue más fácil".

Con relación a la actualidad de la Liga Nacional subrayó que "mi visión como Gabriel Darrás no puede ser otra, yo me crié en Ferro con 16 equipos, con calendario de partidos viernes y domingo, había mucha previsibilidad, los equipos se preparaban para los fines de semanas, con fichajes más nacional para generar más identidad. Las competencias eran fuertes. Nos cuesta entender formatos que difieren de ese sistema, la Liga española es la número uno y mantiene lo que estamos hablando, la certeza, Unión jugó seis partidos de visitante para definir un descenso, no resiste análisis, es raro y no podemos compartirlo".