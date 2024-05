Darrás, por UNO 106.3: "Nos unimos para mostrar otro modelo de gestión en la ASB"

"La decisión de participar y comprometerse en las próximas elecciones. Tenemos un grupo conformado por personas de todos los clubes y sobre todo del básquet. Ahora que habrá dos listas después de 40 años y sabiendo que no hubo gente de los clubes que aparezca, nos pidieron que participemos. Así que nos metimos en este balurdo nada fácil", confesó.

Asimismo, Gabriel Darrás agregó: "Nos unimos detrás de una idea para mostrar un modelo distinto de gestión. Una Asociación que pueda tener un área de competencia, capacitación y tecnología, por decir algunas cosas. Objetivos no menores, porque no hay tantos ejemplos. Del 38 al 38 en la AFA, fue todo muy abierto en los roles de las Asociaciones. Hay muchos dedos personales, donde aquellos que entran luego no se quieren ir".

Básquet1.jpg Cultura ASB, la lista que lleva a Gabriel Darrás como presidente, presentó su lista con un marco multitudinario. José Busiemi / UNO Santa Fe

"No se podrá hacer todo en una primera gestión, pero sí sentar bases para después. Siempre con transparencia y buscando el bien común. El objetivo es seguir una línea. Veremos con qué nos encontramos la semana que viene y ver si podemos ser gobierno los próximos dos años. Tenemos una ilusión muy grande" , concluyó.

Elecciones en la ASB

Surgieron rumores en las últimas horas respecto a que el próximo lunes, la sede no atendería al público por decisión de la actual gestión, que se presentará para la continuidad, pero con retoque de nombres en los puestos principales. El tema está es que es justo cuando los poderes de los clubes que votan deben presentarse (72 horas antes). ¿Causalidad o casualidad?