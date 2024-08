De Cecco: "Se terminó un ciclo, me voy vacío de los Juegos"

Luciano De Cecco, armador y nave insignia del equipo argentino, también dijo lo suyo: “Durísimo. Fue un buen viaje. Lástima que no pudimos jugar, disfrutar, aprovechar los momentos que tuvimos. Jugamos muy bien con Japón, relativamente mal con Estados Unidos y hoy nos costó. Desgraciadamente termina un año complicado, de muchos altibajos. Hoy no pudimos sacar nuestra mejor versión. Se termina un ciclo. Un montón de situaciones que uno no quiere que lleguen a pasar y pasaron todas juntas”, evaluó el capitán del equipo argentino y uno de los portadores de la bandera albiceleste en la ceremonia de apertura de París 2024.

“Todo lo que comienza, termina”, postuló De Cecco, también en TyC Sports. Y añadió: “Hoy se termina este ciclo, ciclo importante para la Selección, en el cual potenciamos el nivel de vóley en un país chico a nivel vóley y lo metimos entre los 10 mejores del mundo, con medalla incluida”. Sobre su futuro personal en la actividad, De Cecco dejó la puerta abierta a la continuidad en un equipo, aunque dio a entender que no volverá a la selección para una cita olímpica: “No sé. Hoy me voy vacío. Seguramente va a haber muchos cambios. Me quiero tomar un tiempo para mí. Creo que el equipo se merece que pensemos como grupo. No voy a tomar ninguna decisión ahora. Seguro fue mi último gran torneo olímpico, no creo llegar a Los Ángeles”.

El Heredero también hizo su despedida

“Me da mucha lástima que haya sido el partido de esta manera. Desde el himno no podía pensar. Estaba muy emocionado. Lo di todo. Estoy muy feliz de haber estado acá, muy orgulloso de mis compañeros, de lo que dimos. No es momento de hacer análisis. Creo que no planteamos bien la temporada”, agregó el Heredero, entre lágrimas en TyC Sports.

Más allá del resultado adverso ante Alemania y de la trayectoria del equipo en este torneo olímpico, Conte agradeció el apoyo de los hinchas. “Si pienso en un momento más épico para soltar, es este. Gracias a la familia y a toda la gente que nos bancó en las malas, en las malísimas, en la medalla y en todo lo que eso significó. Somos lo que dejamos en las personas y nuestro deber es entrar a la cancha y dejar la vida, y lo hicimos. Lo hice durante muchos años y me voy completamente vacío”, contó el máximo anotador argentino en el partido contra los germanos, con 9 tantos.

