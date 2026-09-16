Desde la Cámara de Bares y Restaurantes aseguran que el movimiento interno está cumpliendo las expectativas del sector. Todavía no cuentan con un relevamiento sobre el aumento de las ventas, pero esperan que el mayor pico de actividad se registre este fin de semana.

Juegos Suramericanos: crece el movimiento en bares y restaurantes de Santa Fe y el sector espera un pico este fin de semana

Los Juegos Suramericanos comenzaron a mover también a la gastronomía santafesina. Aunque todavía no hay números concretos sobre cuánto aumentaron las ventas, desde la Cámara de Bares y Restaurantes de Santa Fe aseguran que el impacto del evento ya es positivo y que se observa un mayor movimiento en distintos puntos de la ciudad.

Maximiliano Chiarelli, integrante de la Cámara de Bares y Restaurantes de Santa Fe, sostuvo que los Juegos están cumpliendo las expectativas que tenía el sector y destacó el movimiento generado por la llegada de deportistas, familiares y visitantes.

“Lo que se está viendo en la ciudad de Santa Fe con respecto a los Juegos está cumpliendo todas las expectativas que teníamos en el sector, porque se está viendo muchísimo movimiento interno”, señaló Chiarelli.

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El dirigente gastronómico también valoró la decisión de extender la jornada de nocturnidad durante septiembre, al considerar que fue una medida acertada para acompañar el movimiento generado por el evento.

Para Chiarelli, la importancia de este tipo de competencias no se limita al consumo de quienes llegan desde otras ciudades o países. “La verdadera teoría del derrame, cuando se hacen eventos de esta magnitud en la ciudad, es que todo el mercado interno de las economías regionales y el empleo local es cuando se mueve”, afirmó.

Una ciudad con más movimiento

El representante de los gastronómicos explicó que el sector viene atravesando “vaivenes” similares a los que atraviesa la actividad a nivel nacional, aunque señaló que los grandes eventos suelen convertirse en meses favorables para bares y restaurantes.

En ese contexto, los Juegos Suramericanos coinciden con el inicio de la temporada gastronómica. “Si bien no son los mejores años gastronómicos, nosotros siempre tenemos la expectativa de que sea superior”, sostuvo.

Chiarelli también destacó que la actividad vinculada a los Juegos no queda concentrada en un único sector de la ciudad. El Fan Fest en el sur, la Estación Belgrano y la Villa Olímpica en el norte generan distintos puntos de circulación, algo que, según explicó, permite que los bares y restaurantes puedan evaluar incluso la extensión de sus horarios durante los días de semana.

“Creo que la ciudad se empieza a abrir y eso le da un poco de motor para que nosotros podamos tomar decisiones, como extender también nuestra jornada laboral”, afirmó.

Esperan el pico de movimiento para este fin de semana

Por ahora, la Cámara todavía no tiene un relevamiento que permita medir en porcentajes cuánto crecieron las ventas desde el comienzo de los Juegos. Chiarelli estimó que esos datos estarán disponibles una semana o diez días después de finalizado el evento.

“Sí te puedo decir que el impacto está siendo positivo”, remarcó.

La expectativa del sector está puesta especialmente en los próximos días. Chiarelli consideró que este fin de semana podría registrarse el mayor nivel de movimiento, a partir de la concentración de atletas que todavía estarán en la ciudad, además de sus familiares y de las personas que se acercan para presenciar las distintas disciplinas.

“Creo que el pico va a ser este fin de semana”, sostuvo, y agregó que, hasta el momento, “viene bien el mes” para la actividad gastronómica.

El dirigente tampoco descartó que quienes llegan por los Juegos recorran distintos espacios gastronómicos durante su estadía. Aunque aclaró que todavía no cuentan con relevamientos sobre el comportamiento de los visitantes, consideró que la variedad de horarios, propuestas gastronómicas, recitales y actividades deportivas puede favorecer una circulación permanente por distintos sectores de la ciudad.

Una vidriera para futuros eventos

Además del movimiento inmediato, en el sector gastronómico observan los Juegos como una oportunidad para que Santa Fe vuelva a ser considerada como sede de actividades deportivas y eventos de gran convocatoria.

Chiarelli mencionó la posibilidad de que la ciudad tenga participación en futuros Juegos Panamericanos y planteó el impacto que puede tener la experiencia actual.

“Yo creo que esto es una vidriera para que en los Panamericanos se puedan volver a replicar”, afirmó.

La posibilidad dependerá de que Santa Fe pueda volver a recibir disciplinas en una competencia cuya sede principal sea Rosario, algo que, según destacó Chiarelli, ya ocurrió con los Juegos Suramericanos. “Por suerte muchas se pudieron venir a Santa Fe”, señaló.