De Miñaur superó a Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena

El australiano Alex De Miñaur venció a Berrettini y ahora espera por el ganador del partido entre Sinner y Bublik

De Miñaur venció a Berrettini y se metió en la semifinal del ATP 500 de Viena.

El tenista australiano Alex de Miñaur, quien actualmente ocupa el puesto número 7 del ranking, superó sin mayores inconvenientes al italiano Matteo Berrettini y se metió en las semifinales del ATP 500 de Viena.

De Miñaur, quien va por su undécimo título a nivel ATP, se impuso por 6-1 y 7-6(4), luego de una hora y 43 minutos de juego. El australiano tuvo un inicio arrollador, pasando por arriba a su oponente en el primer set para quebrarle el servicio en dos ocasiones y así conseguir un cómod 6-1.

En el segundo set parecía que de Miñaur iba a terminar llevándose el triunfo con mucha comodidad, ya que llegó a estar 5-3 e incluso sacó para partido. Sin embargo, Berrettini no se dio por vencido y rompió el servicio de su rival para forzar el tie-break.

En la “muerte súbita”, de Miñaur impuso condiciones y tras conseguir una rápida ventaja de 5-1 solo le alcanzó con gestionarla de manera eficiente para conseguir el 7-4 definitivo que le dio el boleto a las semifinales.

El próximo rival del australiano será el italiano y número 2 del mundo, Jannik Sinner, o el kazajo Aleksandr Bublik, una de las grandes revelaciones de la temporada en el circuito.

El otro tenista que ya avanzó a las semifinales del ATP 500 de Viena fue el alemán y número 3 del mundo, Alexander Zvereev, debido al walkover del neerlandés Tallon Griekspoor.

En la siguiente instancia, Zverev se enfrentará con el ganador del interesante cruce entre el italiano Lorenzo Musetti y el talentoso francés Corentin Mouteet.