De Paul y Paredes criticaron el debut de Spreen con la camiseta de Deportivo Riestra.

Tras el reciente entrenamiento de la Selección argentina en el predio de Ezeiza, los mediocampistas Rodrigo De Paul y Leandro Paredes abordaron el polémico debut del influencer Iván Buhajeruk, conocido como "Spreen" en Deportivo Riestra, y aseguraron que "ese no era el camino".

Este contexto llega en un momento donde el fútbol argentino enfrenta diversos desafíos, como la violencia en los estadios, la falta de infraestructura en ciertos clubes y las acusaciones de corrupción y favoritismo en los arbitrajes.

Frente a esta realidad, resulta comprensible que los referentes de la "Scaloneta", como De Paul y Paredes, se pronuncien para destacar que estas acciones no representan el espíritu de esfuerzo y dedicación que requiere alcanzar el nivel profesional.

"ESA NO ES LA MANERA, HAY QUE TRABAJAR Y ESFORZARSE"



Rodrigo DE PAUL habló acerca de la situación de SPREEN en el fútbol argentino.



¿Coincidís con el "Motorcito"?

De Paul fue el primero en expresarse sobre el tema para recordar que el fútbol exige sacrificio y perseverancia para llegar a Primera División. En sus palabras, "lo más importante es el mensaje que tiene que dar el que está de este lado".

El mediocampista dejó claro que, aunque comprende el rol del marketing en el deporte, este no debería desviar la atención del esfuerzo que implica destacarse en el fútbol profesional.

"Hay que esforzarse, caerse y levantarse", insistió, subrayando que la Selección debe dar un ejemplo claro a las futuras generaciones, recordando el arduo trabajo que les ha permitido representar a su país en los niveles más altos de la competencia internacional.

"MOLESTA LO QUE PASÓ CON SPREEN"



Leandro Paredes también fue crítico con el caso del debut del streamer en Riestra.



No te pierdas #ESPNEquipoF en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/Dl7SMqjyhC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 12, 2024

En sintonía, Paredes también expresó su disconformidad con el episodio. Desde su experiencia en el fútbol europeo y su recorrido en el fútbol argentino, sostuvo que esta situación "no es el ejemplo para los más jóvenes".

El actual mediocampista de la Roma de Italia destacó que muchos jugadores no logran llegar a Primera pese a los sacrificios que hacen, y agregó que, si bien no tiene nada en contra de Spreen, lo sucedido "no es para nada bueno".