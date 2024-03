De Rossi le brindó todo su apoyo a Daniel Osvaldo

El entrenador de la Roma, Daniele De Rossi, se refirió al delicado momento que atraviesa su ex compañero de Daniel Osvaldo, quien conmocionó al mundo del fútbol con un video en el que reveló que sufre depresión y luchas contras las adicciones, y le brindó su apoyo.

"Hablamos hace dos días después del partido contra Fiorentina. Tengo una relación tan íntima que preferiría no expresar nada aunque no sabía nada, o mejor dicho, no sabía todo", reveló De Rossi.