De volea y a pura gambeta: Messi brilló con un doblete en la goleada de Inter Miami

Tras despedirse de la Selección Argentina en el Monumental, Lionel Messi volvió a brillar en la MLS con dos goles en el triunfo por 4-0 de Inter Miami ante DC United.

Lionel Messi tuvo otra noche estelar con Inter Miami. Luego de la emotiva despedida de la Selección Argentina en el Monumental, el capitán rosarino regresó a la actividad en la MLS y marcó un doblete en la goleada por 4-0 frente a DC United, en el Nu Stadium de Florida. Con dos definiciones de gran calidad, la Pulga volvió a demostrar su vigencia y amplió su ventaja en la tabla de goleadores del campeonato.

De volea y con asistencia de Luis Suárez

Con Inter Miami arriba por 2-0 gracias al doblete de Luis Suárez en el primer tiempo, Messi apareció en el complemento para ampliar la diferencia. El rosarino aprovechó un centro del delantero uruguayo y conectó una volea precisa para establecer el tercer tanto de las Garzas.

La conexión entre ambos volvió a dar resultados y le permitió al conjunto de Florida encaminar una goleada que tuvo al capitán argentino como uno de sus grandes protagonistas.

Luis Suarez to Messi



MLS best 22 goals for Messi. pic.twitter.com/GMvGvKdxYm — Major League Soccer (@MLS) October 11, 2026

Una gambeta letal para sellar el doblete

Trece minutos después de su primera conquista, Messi volvió a dejar en claro toda su jerarquía. El astro argentino encaró a la defensa de DC United, se metió en el área a pura gambeta y quedó mano a mano con el arquero Sean Johnson, a quien venció con una definición certera para sellar el 4-0 definitivo.

Con este doblete, la Pulga llegó a los 23 goles en la temporada de la MLS y amplió a cuatro tantos su ventaja sobre Petar Musa, delantero de Dallas FC, su inmediato perseguidor en la tabla de artilleros.

Así, después de una noche cargada de emociones con la camiseta argentina, Messi volvió a ser determinante en Estados Unidos y ratificó su protagonismo en la recta decisiva de la temporada.