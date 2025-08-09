Declararon deportista distinguido al rosarino Juan Imhoff

El Concejo Municipal de Rosario entregó la declaración de deportista distinguido al ex Puma y Duendes, el back Juan José Imhoff

Esta distinción, propuesta por la presidenta María Eugenia Scmuck y aprobada por unanimidad por el cuerpo legislativo, se plasmó en un acto en el recinto de sesiones y contó con la presencia de un amplio abanico de autoridades y figuras representativas de la ciudad y del deporte.

Juan José Imhoff, fue reconocido como Deportista Distinguido por su extraordinaria trayectoria en el rugby nacional e internacional y su compromiso con los valores deportivos, sociales y comunitarios. El reconocido deportista ha desarrollado una destacada trayectoria en el rugby nacional e internacional, consolidándose como uno de los grandes referentes de Los Pumas en el siglo XXI, con logros deportivos que lo posicionan entre los jugadores más importantes de la historia del rugby argentino.

El Concejo Municipal de Rosario entregó la distinción a Imhoff con la presencia de toda su familia, amigos y compañeros del club.

Nacido en Rosario el 11 de mayo de 1988, dio sus primeros pasos deportivos en Duendes Rugby Club, institución en la que se formó y a la que regresó en 2025 para cerrar su carrera, reafirmando su pertenencia y compromiso con sus raíces.

En 2020 fue distinguido con el Diploma al Mérito de los Premios Konex, como uno de los cinco mejores jugadores de rugby de la última década en Argentina, y volvió a integrar el seleccionado nacional en la histórica victoria frente a los All Blacks en Sídney.

En el Mundial de Francia 2023 formó parte del plantel argentino que volvió a alcanzar las semifinales, consolidando su vigencia y su aporte en la escena internacional. Su regreso a la ciudad, no es solo un homenaje simbólico, sino una elección auténtica que transmite un fuerte mensaje de identidad, gratitud y compromiso con las nuevas generaciones.