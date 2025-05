Defensores de Belgrano buscará afirmarse en el Reducido ante Chaco For Ever

Defensores de Belgrano, de gran momento, visitará a Chaco For Ever, a las 21. La visita viene de dos victorias y el local quiere meterse en Reducido.

Defensores de Belgrano se prepara para visitar a Chaco For Ever este lunes, con el objetivo de continuar en la lucha por los puestos de clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El partido, que forma parte de la decimocuarta fecha de la Zona B, se jugará en el "Gigante" de la avenida 9 de Julio, y contará con el arbitraje de Bruno Amiconi. La fecha arrancó con la agónica victoria de Colón sobre Talleres de Remedios de Escalada, y ahora el "Dragón" intentará hacer lo suyo para mantenerse en la pelea.

El equipo dirigido por Ricardo Pancaldo llega al choque con confianza tras el contundente 3-0 ante Chacarita en Buenos Aires. Sin embargo, no podrá relajarse, ya que se encuentra a solo un punto del octavo puesto, el último lugar que clasifica al Reducido. Es vital para Defensores seguir sumando de a tres para no perder terreno en la lucha por el ascenso.

Chaco For Ever, con la mira en el Reducido

El contexto no ha sido sencillo para el cuerpo técnico, ya que las lluvias en la ciudad de Resistencia durante la semana no permitieron realizar prácticas de fútbol en condiciones óptimas, lo que obligó a cuidar el campo de juego del "Juan Alberto García". No obstante, Pancaldo ya tiene definidos algunos cambios para este encuentro. Gino Barbieri, quien se había perdido algunos partidos por una molestia en el pubis, está recuperado y regresará a la titularidad. Además, se espera que Jonathan Fleita y Joaquín Mateo sean de la partida. En cuanto a las bajas, Maximiliano Romero no estará por suspensión (una fecha por expulsión), al igual que Mathias Silvera y Franco Perinciolo, quienes llegaron al límite de amarillas.

El esquema táctico de Pancaldo para este encuentro seguiría siendo el 4-4-2, con las bandas ocupadas por Valenzuela y Mateo, el doble cinco compuesto por Úbeda y Carrizo, y el ataque liderado por el "Mono" Romero, quien sigue siendo uno de los goleadores del campeonato. Si Barbieri no se recupera a tiempo, Ramiro Fernández podría ocupar su lugar y Alan Luque se correría a la zaga.

Defensores sabe que este partido es clave para mantenerse en la pelea, y si bien el escenario es difícil, el equipo tiene los argumentos para dar un golpe sobre la mesa en el "Gigante" de la avenida 9 de Julio.