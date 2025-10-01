Uno Santa Fe | Ovación | Salón de la Fama

Del Potro fue nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional

Juan Martín Del Potro fue nominado para el Salón de la Fama del Tenis Internacional. Será el tercer argentino junto a Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas

1 de octubre 2025 · 17:39hs
Del Potro fue nominado al Salón de la Fama del Tenis Internacional

El tandilense Juan Martín del Potro fue nominado para ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional y se convertirá en el tercer argentino en integrarlo además de Gabriela Sabatini y Guillermo Vilas. El argentino figura entre los candidatos para la Clase 2026 junto al suizo Roger Federer y la rusa Svetlana Kuznetsova.

En caso de ser elegido, Del Potro se convertirá en el tercer argentino en ingresar al Salón de la Fama, después de Guillermo Vilas en 1991 y Gabriela Sabatini en 2006. La lista de candidatos incluye a Federer, ganador de 20 torneos de Grand Slam y 103 títulos oficiales, además de una Copa Davis en 2014 y un oro olímpico en dobles en 2008.

Kuznetsova, por su parte, alcanzó el segundo puesto del ranking WTA, ganó cuatro Grand Slam (dos en individuales y dos en dobles) y formó parte del equipo ruso que conquistó tres ediciones de la Copa Billie Jean King.

En la categoría de Colaborador fueron nominados la periodista Mary Carillo y el administrador Marshall Happer. Ambos recibieron el reconocimiento por su aporte a la difusión y gestión del tenis a nivel internacional.

La votación de la Clase 2026 definirá qué nombres quedarán incorporados a este espacio que reúne a las principales figuras históricas del deporte.

La organización comunicó que la votación del público permanecerá abierta hasta el 10 de octubre en su sitio oficial y se prevé que los tres jugadores más votados recibirán puntos adicionales, que se sumarán al escrutinio del jurado conformado por periodistas, especialistas e integrantes ya incorporados.

Para que estos nominados puedan acceder al Salón de la Fama es necesario alcanzar el 75 por ciento de aprobación en el voto final.

¿Cómo fue la carrera de Juan Martín Del Potro?

Del Potro, nacido en 1988 en Tandil, conquistó 22 títulos individuales en el circuito profesional, de los cuales el logro más destacado fue el US Open 2009, donde derrotó a Federer en cinco sets.

En ese mismo año cerró la temporada entre los diez mejores del ranking ATP, y en 2008 había ganado cuatro torneos ATP con una racha de 23 victorias consecutivas.

En 2016 integró el equipo argentino que se consagró en la Copa Davis frente a Croacia, lo que fue la primera coronación de Argentina en el certamen.

Ese año obtuvo también la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras vencer a Djokovic y Nadal, y perder la final ante Murray.

