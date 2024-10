Deportivo Madryn goleó al CADU y lo sufrió Colón

Colón, que no pudo pasar del cero ante Chaco For Ever como visitante, recibió otra poco grata noticia. Es que Deportivo Madryn goleó al CADU por 3-0, como local, en el marco de la fecha 35, se afirmó como escolta de la Zona B, a un punto de Aldosivi, y con tres de ventaja sobre el Sabalero.