Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Con un equipo alternativo pensando en recuperarse del mal arranque en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, Deportivo Riestra logró su primer triunfo del año y avanzó en la Copa Argentina al vencer 1-0 a Deportivo Maipú. El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final.