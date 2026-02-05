Con un equipo alternativo pensando en recuperarse del mal arranque en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, Deportivo Riestra logró su primer triunfo del año y avanzó en la Copa Argentina al vencer 1-0 a Deportivo Maipú. El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final.
Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina
El Malevo venció 1-0 al Botellero en el estadio Ciudad de Caseros en el duelo correspondiente a las 32avos de final
5 de febrero 2026 · 21:36hs
Deportivo Riestra avanza en la Copa Argentina
El primer y único grito del encuentro llegó gracias a la exquisita definición por parte de Ángel Stringa, gol que permite al Malevo avanzar a los 16avos de final donde espera por el vencendor del juego entre San Lorenzo y Deportivo Rincón de los Sauces.