Uno Santa Fe | Ovación | Deportivo Riestra

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

El Malevo venció 1-0 al Botellero en el estadio Ciudad de Caseros en el duelo correspondiente a las 32avos de final

5 de febrero 2026 · 21:36hs
Deportivo Riestra avanzó a 16avos de Copa Argentina.

Deportivo Riestra avanzó a 16avos de Copa Argentina.

Con un equipo alternativo pensando en recuperarse del mal arranque en el Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, Deportivo Riestra logró su primer triunfo del año y avanzó en la Copa Argentina al vencer 1-0 a Deportivo Maipú. El encuentro se disputó en el estadio Ciudad de Caseros por los 32avos de final.

Deportivo Riestra avanza en la Copa Argentina

El primer y único grito del encuentro llegó gracias a la exquisita definición por parte de Ángel Stringa, gol que permite al Malevo avanzar a los 16avos de final donde espera por el vencendor del juego entre San Lorenzo y Deportivo Rincón de los Sauces.

Embed - Deportivo Riestra 1 - 0 Deportivo Maipú | Copa Argentina 2026 | 32avos de final
Deportivo Riestra Deportivo Maipú Copa Argentina
Noticias relacionadas
kempes, al hueso por el titulo a rosario central: inventaron un premio y se lo dieron

Kempes, al hueso por el título a Rosario Central: "Inventaron un premio y se lo dieron"

lionel messi revoluciona ecuador con un amistoso historico

Lionel Messi revoluciona Ecuador con un amistoso histórico

tottenham vendio a veliz a bahia por 9.000.000 de dolares, pero seguira en rosario central

Tottenham vendió a Véliz a Bahía por 9.000.000 de dólares, pero seguirá en Rosario Central

¿que paso con el consejo de futbol en boca y cual es el rol de chelo delgado?

¿Qué pasó con el Consejo de Fútbol en Boca y cuál es el rol de Chelo Delgado?

Lo último

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Último Momento
Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Una por una, las mejoras salariales y otros beneficios para la policía santafesina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Deportivo Riestra le ganó a Deportivo Maipú y avanzó en la Copa Argentina

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Un esperado regreso en los convocados de Unión para jugar contra Central Córdoba

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Apresan en Santa Fe a un hombre por ser el presunto autor de una tentativa de homicidio ocurrida en San Francisco

Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Cuidacoches: un proyecto trabado en la Legislatura propone arrestos de hasta 30 días para quienes realizan la actividad

Ovación
Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Unión ganó gustó y goleó, pero Madelón mete mano en el equipo

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón busca una salida para Neris y San Lorenzo asoma como alternativa

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

Colón no se apura y analiza si finalmente suma una última ficha

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

El otro ingreso que tendrá Unión por la venta de Nardoni a Gremio

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

La justicia ratificó la condena a Germán Lerche por administración fraudulenta en Colón

Policiales
Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Cayó un menor en San José del Rincón vinculado a ocho robos a comercios

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Allanamientos en Barranquitas y Villa del Parque: identificaron a cuatro hombres por abuso de arma de fuego

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Una beba de un año está grave en el Hospital Alassia tras ser atacada por un perro

Escenario
Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

El Zar llega a Santa Fe presentando Paradiso

El Zar llega a Santa Fe presentando "Paradiso"

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco