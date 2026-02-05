Uno Santa Fe | Ovación | Tottenham

Tottenham vendió a Véliz a Bahía por 9.000.000 de dólares, pero seguirá en Rosario Central

5 de febrero 2026 · 18:29hs
Alejo Véliz seguirá su carrera en Brasil luego de que Tottenham llegara a un acuerdo formal con Esporte Bahía. A pesar de la noticia, este arreglo no impactará en el presente del jugador, porque dejará Rosario Central una vez finalizado su préstamo en junio de este año, en una operación valuada en 9 millones de euros.

La negociación se cerró tras varias semanas de charlas entre el club inglés y la institución brasileña, que tenía como prioridad reforzar su ataque con un centrodelantero joven, de potencia física y con proyección. Véliz, de 22 años, pertenece al Tottenham Hotspur, que tomó la decisión de venderlo de manera definitiva luego de analizar su presente deportivo y las escasas oportunidades que tuvo para afianzarse en el primer equipo.

Actualmente, el atacante se encuentra cedido en Rosario Central, el club que lo vio nacer futbolísticamente y donde volvió a ganar continuidad tras su paso por Europa. Su retorno al Canalla le permitió sumar minutos, recuperar confianza y mostrar nuevamente sus virtudes, lo que reactivó el interés de equipos del continente sudamericano.

Desde Tottenham consideraron que la propuesta de Bahía resultó conveniente tanto desde lo económico como desde lo deportivo para el jugador. El monto acordado ronda los 9 millones de euros, una cifra que le permite a la institución londinense recuperar gran parte de la inversión realizada en su momento y, al mismo tiempo, reorganizar su plantel de cara a la próxima temporada.

Para Bahía, la llegada de Véliz significa una apuesta importante dentro de su proyecto deportivo. El club brasileño confía en que el delantero argentino pueda adaptarse rápidamente al fútbol local y transformarse en una pieza clave del equipo, aportando goles, presencia en el área y juego aéreo, cualidades que lo destacaron en el fútbol argentino.

Una vez finalizado su vínculo con Rosario Central en junio, Véliz viajará a Brasil para realizar la revisión médica y firmar su contrato. De esta manera, el delantero iniciará una nueva etapa en su carrera profesional, con el objetivo de consolidarse en una liga exigente y volver a posicionarse en el radar del fútbol internacional.

