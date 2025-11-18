Uno Santa Fe | Ovación | árbitro

Desestimaron la denuncia del árbitro del partido de Deportivo Madryn en cuartos de final

Se trata del árbitro Lucas Comesaña, cuya acusación fue descreditada por la fiscalía.

Ovación

Por Ovación

18 de noviembre 2025 · 06:55hs
Se confirmó la desestimación de la denuncia presentada por el árbitro Lucas Comesaña, a quien le atribuyeron ser determinante con algunos fallos en el partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn.

En aquel encuentro, disputado el domingo 19 de octubre por los cuartos de final del reducido de la Primera Nacional, el “Lobo” jujeño se encontraba en ventaja por 1-0, aunque el encuentro fue suspendido en el entretiempo, por no prestarse las garantías.

En la semana posterior al partido, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió darle el triunfo a la visita por 3-0.

Casi un mes después del encuentro, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas invalidó la denuncia, asegurando que “la seguridad del cuerpo arbitral estuvo siempre garantizada”.

Con el paso del tiempo, y Deportivo Madryn actualmente clasificado a la final por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino, la fiscalía desestimó la denuncia realizada por Lucas Comesaña, en el partido de cuartos de final.

En el mismo, el conjunto local se encontraba en ventaja por 1-0 con gol del delantero Alejandro Quintana y había sufrido la expulsión del volante Matías Noble sobre el final del primer tiempo, acontecimiento que generó el descontento del equipo jujeño.

Ya en el entretiempo, en un estadio en el que Comesaña ya se había tenido que ir escudado por la policía por arbitrajes polémicos en el pasado, el juez denunció que “ingresó de forma prepotente al vestuario de los árbitros un masculino” que vociferó “mas vale que en el segundo tiempo dirijan bien”, amenazándolos con apresarlos por tres días “por lo que están haciendo ahí adentro”.

Además, el hombre se dirigió al cuarto árbitro, Gustavo Benítez, para comentarle que le habían hecho una denuncia por discriminación infantil, la cual fue ratificada por la fiscalía ya que el réferi le habría dicho a un alcanzapelotas, menor de edad, “vamos, salí, boliviano de mierda”.

Ante esta situación, Comesaña decidió suspender el partido por no encontrarse seguro para continuar con la disputa y, una semana después, la AFA se apoyó en su informe para darle el triunfo por 3-0 al “aurinegro”, en una decisión que lo ayudó a superar la instancia y condenó a Gimnasia de Jujuy a otro año en la segunda categoría.

La determinación de la fiscalía de Jujuy

Con el correr de los días, la fiscalía, a cargo del fiscal Diego Ignacio Funes de San Salvador de Jujuy, constató que “la seguridad del cuerpo arbitral estuvo siempre garantizada” y que, a pesar de que el juez decidió suspender la contienda y “haber puesto en serio riesgo la clasificación del equipo local”, el mismo “no sufrió ninguna agresión ni en el estadio, ni en sus inmediaciones, ni en ningún lugar de la Provincia”.

Asimismo, otro incidente vio involucrado al equipo del sur argentino, ya que en las semifinales ante Deportivo Morón y luego de perder en la ida por 1-0, la AFA decidió sancionar al entrenador rival, Walter Otta, por declaraciones en contra del presidente y tesorero de la misma, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, las cuales habían sido desmentidas días atrás.

