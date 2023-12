Destacada actuación de chicos del Club de Niños Manuel Belgrano

July.jpg July viene de conseguir buenos rendimientos en el Nacional en Mendoza y en el Sudamericano de Bariloche.

"En el Nacional en Mendoza nos fue muy bien, logramos seis medallas, que fueron tres de oro, dos de brone y una de plata. Muy satisfecho y ya enfocado en lo que se viene para el año que viene. Las pruebas fueron por equipos, después en barra, en salto, y la plata fueron en all around, que es la suma de todos los aparatos, que da la nota individual, y el bronce fue en suelo y anillas" destacó el deportista del Club de Niños Manuel Belgrano.

Anteriormente tuvo participación en otras competencias en las que le fue muy bien: "Fue en los Juegos Evita, allí anduve bien, se hicieron en Mar del Plata, y allí quedé campeón. Después con el equipo de Santa Fe quedamos segundos, a partir de ese logro fue que conseguimos la beca que se otorga a los deportistas a nivel provincial".

"Era algo que estaba pidiendo hace mucho tiempo, concretamente desde el año pasado, y que sirve para lo que es el pago de los torneos, es poco, ya que no cubre ni la mitad de los gastos que demandan dichos torneos, ya que los mismos son internacionales, superan los 500.000 pesos, pero estoy feliz por lograrlo" comentó July.

El gimnasta santafesino explicó que "en el Sudamericano en Bariloche me fue muy bien, volvimos a sacar la medalla de plata por equipos, y logré mi primer medalla sudamericana individual, que fue en bronce en suelo, por lo tanto quedé muy contento y muy feliz por todo lo que pude evolucionar, crecer y conseguir buenos resultados. A ello hay que sumarle que en los selectivos provinciales logré sacar tres medallas de oro, lo cual ha sido un muy buen año para mí. En los Santa Fe Juega, clasificatorios para los Evita también resulté campeón".

"He tenido un 2023 inolvidable, lleno de medallas, pero lo más importante he logrado muchos amigos, y las personas que se conocen en estos viajes. He tenido nuevas oportunidades, y se me han abierto muchas puertas. Logramos muchas medallas, pero lo más importante son las experiencias vividas. Y lo más importante, como te decía antes, que hemos conseguido la beca otorgada por la provincia a diferentes deportistas de todo Santa Fe" consignó el talentoso deportista de la capital provincial.

atletismo.jpg Selena Scándolo también es otra de las deportistas que entrena en el Club de Niños Manuel Belgrano.

"Lo que viene es el Sudamericano de Brasil, el año pasado se hizo en Ecuador, en este año en Bariloche, así que ahora nos concentraremos en el del próximo año, sacando nuevos ejercicios, con más horas de entrenamientos, y lógicamente que teniendo disciplina, compromiso y sobre todo ganas, que es clave para cualquier deporte de alto rendimiento" finalizó July que merced al apoyo de sus padres y su esfuerzo viene creciendo día a día, y renovando sus objetivos.

Otra gimnasta que continúa creciendo

"En Mendoza participé en el Nacional nivel 9, que es uno de los niveles más altos que hay en la gimnasia. Ha sido mi primer año que compito de esta manera. Me tocó competir cuatro aparatos, vías, paralelas, suelo y salto. En el primer día, en all around quedé octava, y pude acceder a las finales de los cuatro aparatos, en el que me fui con medalla, ya que logré el segundo lugar en vía y en paralelas" sostuvo Selena Scándolo.

La deportista de nuestro medio aseguró que "el año pasado estuve en nivel 8, el año pasado no había por niveles, pero fue muy bueno, y eso me llevó a seguir adelante, entrenando bien fuerte. Hago gimnasia desde los cuatro años, y a competir a los siete más o menos. Ya llevo mucho tiempo, y conozco la dinámica de lo que es participar en competencias". En relación su vínculo con el profesor Esteban Vallejos resaltó que "en los comienzos, desde los cuatro años entrené con Esteban, después lo hice unos cuatro años con Claudia, y posteriormente volví al Club de Niños Manuel Belgrano".

Con el foco puesto en lo que viene sostuvo que "ahora tengo como objetivo lograr acceder al nivel más alto, que se denomina lift, para el cual tengo que hacer mayor cantidad de ejercicios, pero si llego a entrar competiría en el nivel diez, que es lo que todo gimnasta apuesta y busca para seguir creciendo".