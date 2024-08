Detuvieron al arquero de Sarmiento Lucas Acosta

Lucas Acosta fue detenido y tendrá que declarar

De acuerdo a la información que brindó el diario Democracia, la Policía Federal y la DDI de Junín detuvo al arquero de Sarmiento porque no habría concurrido a estar a derecho en tiempo oportuno ante una denuncia, que no es reciente, de su ex pareja. Y fue citado a declarar este lunes.