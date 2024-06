Dibu Martínez, sin filtro: "La cancha era un desastre"

LEER MÁS: Messi: "Tenemos la paciencia de manejar la pelota"

En el mismo sentido, aclaró que no quiere volver a vivir algo similar a lo que le sucedió en la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando Argentina cayó en el debut ante Arabia Saudita por 2 a 1. "No había tocado una pelota en el Mundial. Me patearon dos veces y me embocaron. Acá fue clave atajar la primera. Esto lo trato siempre, lo trabajo y lo hablo para mejorar y ayudar al equipo. Hoy pude hacerlo", expresó.

El arquero también arremetió contra el estado del campo de juego del Mercedes Benz Stadium: "Es muy difícil siempre el primer partido, pero la cancha fue un desastre. Parecía un trampolín. Te das cuenta que nos ponen cosas en el camino, pero este equipo lo saca adelante".