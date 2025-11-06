Dibu Martínez fue nominado para el premio The Best a mejor arquero

Uno Santa Fe | Ovación | The Best

6 de noviembre 2025 · 16:02hs
El argentino Emiliano Martínez, que a nivel de clubes se desempeña en Aston Villa de Inglaterra, fue nominado por la FIFA para el premio The Best a mejor arquero. Dibu, de 33 años y que tiene un rol fundamental en la Selección Argentina, ya se quedó con este galardón en 2022 y 2024.

Durante la última temporada, Dibu tuvo muy buenas actuaciones con la camiseta albiceleste e incluso fue fundamental para que el Aston Villa alcance los cuartos de final en la Champions League, instancia en la que fue eliminado por el Paris Saint-Germain de Francia, que se terminaría consagrando campeón.

Este año el arquero argentino no la tendrá nada fácil, ya que el gran candidato a quedarse con el premio es el italiano Gianluigi Donnarumma, quien fue vital para que el PSG consiguiera el triplete y que viene de ganar el Trofeo Yashin que entrega la revista francesa France Football. Los otros nominados son el belga Thibaut Courtois, el alemán Manuel Neuer, el brasileño Alisson Becker, el español David Raya, el suizo Yann Sommer y el polaco Wojciech Szczesny. Este último, con la peculiaridad de que salió del retiro para reemplazar al alemán Marc-André Ter Stegen.

En lo que respecta al premio The Best a mejor jugador del mundo, los candidatos son los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, los portugueses Vitinha y Nuno Mendes, los españoles Pedri y Lamine Yamal, los ingleses Cole Palmer y Harry Kane, el marroquí Achraf Hakimi, el brasilero Raphinha y el egipcio Mohamed Salah.

Todo apunta a que el ganador será Dembélé, quien viene de levantar el Balón de Oro hace pocas semanas.

Por otra parte, los directores técnicos nominados fueron el mexicano Javier Aguirre, los españoles Mikel Arterta, Roberto Martínez y Luis Enrique (este último ganó todo con el PSG y es el gran candidato), el alemán Hansi Flick, el italiano Enzo Maresca y el neerlandés Arne Slot.

Por último, también aparecen argentinos entre los candidatos a formar parte del 11 ideal. Además del “Dibu” Martínez, están el defensor Nicolás Otamendi, los mediocampistas Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, y los delanteros Lionel Messi y Lautaro Martínez.

