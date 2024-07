Dibu Martínez igualará a una leyenda en el arco argentino

La Albiceleste impuso su ley en el Grupo A, que completó con triunfos ante Chile (1-0) y Perú (3-0), y luego pasó sustos ante Ecuador en los cuartos de final (1-1 en los 90 minutos), donde Dibu, como en Catar-2022, tuvo su momento de show para brillar en la definición por penales y ser el héroe en la tensa victoria 4-2.

LEER MÁS: Argentina busca meterse en la final de la Copa América

Este martes disputará su partido número 44 en la Selección Nacional e igualará a Sergio Goycochea en el cuarto puesto de presencias. La lista la domina Sergio Romero con 96, mientras que Ubaldo Matildo Fillol (54) y Roberto Abbondanzieri (49) completan el podio.

Además, no recibió goles en 31 de sus partidos, lo que representa el 72 % de los mismos. De esta manera, el portero formado en Independiente es apenas el segundo en alcanzar dicha cifra. El dueño del récord es Romero con 47 arcos en cero en 96 partidos.