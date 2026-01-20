Diego Degano dejó la organización de la Maratón Acuática Santa Fe-Coronda

Uno Santa Fe | Ovación | Diego Degano

El múltiple campeón del mundo de aguas abiertas, Diego Degano, renunció al Comité Organizador de la 48° edición de la Maratón Santa Fe-Coronda.

20 de enero 2026 · 08:33hs
El próximo domingo 1° de febrero se disputará la 48° edición de la Maratón Acuática Internacional Santa Fe-Coronda que une la capital provincial con la ciudad cabecera del departamento San Jerónimo con una distancia de 57 kilómetros. En las últimas horas se han producido importantes novedades, aunque sin dudas la renuncia de Diego Degano a la coordinación general de la competencia de aguas abiertas.

Faltan muy pocos días para que la prueba de aguas abiertas más linda del mundo se ponga en marcha. Aunque la novedad más importante fue la renuncia del ex campeón del mundo de aguas abiertas, Diego Degano, a la coordinación general de la prueba, pero seguirá vinculado a la competencia vinculada a los aficionados que todavía tiene una fecha de disputa.

Diego Walter Degano regresó el año pasado al timón de la organización de la prueba, le dio su impronta, como gran conocedor del río, de la competencia, por haberla nadado, ganado y ser uno de los referentes en la materia en todo el país, pero ahora decidió dar un paso al costado. Sin dudas, una gran baja, a pocos días del desarrollo de la prueba.

Igualmente, su puesto de coordinador general no será cubierto por otra persona, ya que hay un comité organizador que tiene gente muy valiosa, y los responsables de la Asociación Maratón Acuática Río Coronda se pusieron la realización al hombro para llegar al 1° de febrero con todo aceitado, y que tengamos una gran edición de la Maratón más linda del mundo.

"Si efectivamente, Diego no va a estar más en la coordinación de la prueba. Igualmente, lo demás sigue todo bien, y estamos trabajando a full. Nos quedan muy pocas semanas y hay muchas cosas que coordinar y trabajar así que no hay mucho tiempo para el 1° de febrero" le dijo Fernando Fleitas a UNO Santa Fe, confirmando la novedad que había trascendido en las últimas horas.

El coordinador logístico de la Maratón Santa Fe-Coronda confirmó la novedad pero también resaltó que "nos vimos sorprendidos varios, propios y extraños, pero la AMARCA se puso la camiseta al hombro, el desafío es enorme. Los equipos quedaron, Diego dejó todo armado, todo perfecto, seguramente con una gran impronta suya, porque las personas que el eligió realmente sirven y funcionan, así que en ese sentido está todo más que bien".

El ganador de la edición 1991 de la competencia expresó que "si bien se perdió la cabeza de coordinador general, bueno, todos los demás seguimos trabajando, en mi caso con las cuestiones del agua, y por una cuestión de respeto no voy a ocupar el lugar de Diego". Agregó que "tampoco se va a reemplazarlo, ni poner otro coordinador general".

"Cada uno va a seguir en su función específica en la organización de la Maratón, y nos juntaremos permanentemente y tomaremos las decisiones todos juntos. Estamos en permanente contacto con todos los que formamos parte del comité organizador, estamos en contacto con las autoridades de la provincia, ya se llegó a un acuerdo, y ahora nos quedan algo más de diez días que son fundamentales para trabajar y que todo salga bien" afirmó el ex concejal de la ciudad de Santa Fe.

Recientemente se anunció el respaldo del gobierno provincial a la realización de la competencia, los organizadores ya mantuvieron reuniones operativas con el intendente de la ciudad de Santa Fe, doctor Juan Pablo Poletti; el intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo, y con funcionarios de la ciudad de Santo Tomé.

Otro punto importante es que la próxima edición de la Maratón Santa Fe–Coronda tendrá una modificación en su recorrido debido a las obras que se realizan en el vado. Así lo confirmó Fernando Fleitas, quien detalló que el ingreso por ese sector está bloqueado por camalotes y trabajos vinculados a la construcción del nuevo puente Santa Fe-Santo Tomé.

