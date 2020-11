"Diego Maradona tenía la capacidad de unir a los argentinos"

En cuanto a los sentimiento que provocó el deceso del campeón mundial de 1986, Ledesma le señaló a ESPN: "Nos pegó mucho a los más viejos del grupo, los del staff técnico. Los más chicos no saben de lo que hablo, ni siquiera vieron "Héroes" la mejor película ligada al deporte argentino".

El entrenador, que prepara al equipo para jugar el sábado ante los All Blacks, se refirió a su recuerdos ligados al "10": "No me olvido de los festejos del 86 y el 90 en la plaza de Hurlingham, de ver los partidos en el colegio".

Finalmente Ledesma hizo mención sobre el amor por los colores de Maradona: "Diego moría por la casaca argentina, se tomaba un avión y venía e iba a ver a Los Pumas, moría por la camiseta".