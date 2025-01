Djokovic deslizó la chance de que haya sido su última vez en Australia

Posteriormente, en declaraciones con la prensa, “Nole” no negó la posibilidad de que sea su última vez participando en el Abierto de Australia: “Hay una probabilidad de que haya sido así. ¿Quién sabe? Tendré que ver cómo va el año. Yo quiero seguir. Si estoy motivado y sano, no veo el motivo para no volver”.

LEER MÁS: Djokovic se retiró del Australia Open y Zverev se metió en la final

En cuanto a su lesión, Djokovic expresó: "No he tocado una pelota desde el partido con Alcaraz hasta una hora del partido de hoy. Hice todo lo que pude para manejar el desgarro muscular que sufrí”.

“Los medicamentos, el trabajo del fisico y el vendaje ayudaron, pero sólo funcionaron hasta cierto punto. Hacia el final del primer set empecé a sentir más y más dolor", añadió.

Cuando fue cuestionado por su trabajo con el británico Andy Murray, el serbio no confirmó si seguirá teniendo al histórico tenista como entrenador: “No lo sé. Estamos decepcionados con lo que acaba de suceder, no hemos hablado del futuro todavía. Acabamos de salir de la pista. Tendré una charla con Andy y le agradeceré por haber estado aquí conmigo. Le daré mi valoración y veremos cómo se siente él, y de ahí daremos el siguiente paso”.