Djokovic sorteó a Rublev y jugará su novena final en París

"Fue un buen combate. Jugó a un nivel muy alto, es uno de los tenistas que juega más rápido, me puso en muchas dificultades. Me apoyé en mi buen servicio, sobre todo en el 'tie-break', lo que me dio confianza y me permitió ganar", consideró Djokovic tras su victoria en semifinales.

Este domingo definirá el título de campeón ante el búlgaro Grigor Dimitrov (17°), quien eliminó al griego Stefanos Tsitsipas (6º) 6-3, 6-7 (1) y 7-6 (3) en la primera semifinal.

El tenista de Belgrado tiene frente al búlgaro una abrumadora superioridad de 11 victorias contra sólo una derrota, que sufrió hace una década en el Masters 1000 de Madrid.