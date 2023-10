Doblete de Chancalay que no alcanzó para impedir la derrota

El delantero Tomás Chancalay, exjugador de Colón, anotó por duplicado en la derrota de New England frente a Nashville por 3 a 2 en la MLS

Tomás Chancalay marcó dos goles pero su equipo, New England, sumó una derrota en la MLS.

Los argentinos Tomás Chancalay, con un doblete en la derrota de New England, y Alan Velasco, con un golazo de tiro libre en el empate de FC Dallas, marcaron en la MLS de Estados Unidos.

Chancalay, ex Colón y Racing, anotó dos goles en la derrota de New England ante Nashville por 3-2, como visitante, mientras que Velasco, ex Independiente, hizo el tanto de FC Dallas en el empate 1-1 frente Colorado Rapids, como local, en ambos partidos pendientes de la MLS.