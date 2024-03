Dogos fue más preciso y derrotó a Pampas en Buenos Aires

Aún así, el cierre fue con Pampas buscando el triunfo en las últimas líneas de la visita. Un knock-on después de un lineout en profundo ataque le dio a Dogos un muy celebrado triunfo.Un temprano penal de Juan Bautista Baronio abrió el marcador.

De la misma salida, Pampas replicó al aprovechar un pase de Dogos que fue al piso, para lanzar a los backs. Marcos Eliçagaray con la marca encima, pisó hacia dentro y se sacó un defensor para ceder a Santiago Pernas que, pisando hacia adentro, llegó al primer try.

Rápidamente, Eliçagaray volvió a ser protagonista al apoyar el segundo try, nuevamente mostrando su capacidad para evitar tackles. Antes de los 10 minutos, y con las conversiones de Joaquín de la Vega Mendía, el anfitrión se puso arribo 14 a 3 arriba.

Dogos XV hizo una gran jugada en el line que necesitó del TMO Lucás Galán para confirmar un mínimo knock-on en el momento de apoyar.Un tackle peligroso del octavo Joaquín Moro le valió una tarjeta amarilla que Baronio convirtió en tres puntos al acercarse al cuarto de juego del partido.

Un ataque profundo de Dogos, con un buen kick cruzado de Lautaro Cipriani, que tomó Agustín Moyano en el aire, generó los siguientes puntos. El tackle en el aire frenó la posibilidad de try por lo que Pablo Deluca (h) definió que fuera try penal.

La adrenalina del gran clásico argentino generó que, por la situación, se generara un tumulto que derivó en qué, además de Bernabé López Fleming por el golpe en el aire, el Dogo Juan Bautista Baronio y el Pampa Santiago Montagner, por los agarrones recibieran sendas tarjetas amarillas.

Lautaro Cipriani.jpg El medio scrum de Tilcara de Paraná, Lautaro Cipriani, integra el equipo de Dogos que ganó en Benavídez. UAR

Por un golpe, Lautaro Simes los acompaño en el sinbin un par de minutos más tarde.Un par de minutos antes del descanso, el ingresado hooker Tomás Bartolini, recibió un pase preciso de Moyano, para apoyar a la izquierda de los postes y ponerse al frente por 18 a 14.

Pampas tuvo una última oportunidad pero un knock-on en la acción de apoyar el try dejó así el marcador al irse los equipos al descanso.El segundo tiempo, con la llegada de la lluvia, se deshizo. Los errores continuos no trajeron emociones y mientras Dogos XV mantiene el invicto, Pampas perdió por primera vez con la conducción de Juan Leguizamón.La semana próxima, el ganador tendrá fecha libre mientras que el conjunto de Buenos Aires viajará a Santiago para enfrentar a Selknam.

Síntesis:

Pampas 14- Dogos XV 18

Pampas: 1. Matías Medrano (Javier Corvalán), 2. Ramiro Gurovich y 3. Javier Coronel (Tomás Rapetti); 4. Eliseo Fourcade (Tomás Bernasconi) y 5. Marcelo Toledo (Valentino Minoyetti); 6. Manuel Bernstein (capitán), 7. Santiago Montagner (Nicolás D’Amorim) y 8. Joaquín Moro; 9. Ignacio Inchauspe (Mateo Albanese) y 10. Joaquín de la Vega Mendía (Manuel Nogués); 11. Bernabé López Fleming (Bruno Heit), 12. Justo Piccardo, 13. Juan Pablo Castro, 14. Santiago Pernas y 15. Marcos Eliçagaray. Entrenadores: Juan Manuel Leguizamón, Nicolás Vergallo y Rodrigo Martínez.

Dogos XV: 1. Santiago Pulella (Tomás Bartolini), 2. Boris Wenger y 3. Octavio Filippa (Pedro Delgado); 4. Lautaro Simes (Valentín Cabral) y 5. Franco Molina (capitán); 6. Ignacio Gandini (Lorenzo Colidio), 7. Aitor Bildosola y 8. Efraín Elías; 9. Agustín Moyano (Nicolás Viola) y 10. Juan B. Baronio (Valentino Dicapua); 11. Ernesto Giudice (Felipe Mallía), 12. Leonardo Gea Salim, 13. Faustino Sánchez Valarolo, 14. Lautaro Cipriani y 15. Mateo Soler. Entrenadores:Nicolás Galatro, Stéfano Ambrosio y Diego Ghiglione.

Primer tiempo: 4m, penal de Juan B. Baronio (DXV); 5m, try de Santiago Pernas convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 7m, try de Marcos Eliçagaray convertido por Joaquín de la Vega Mendía (P); 17m, penal de Juan B. Baronio (DXV); 31m, try-penal (DXV), y 37m, try de Tomás Bartolini (DXV). Resultado parcial: Pampas 14 vs Dogos XV 18.

Incidencias: 17m, amonestado Joaquín Moro (P); 32m, amonestados Bernabé López Fleming (P), Santiago Montagner (P) y Juan B. Baronio (DXV), y 36m, amonestado Lautaro Simes (DXV).

Segundo tiempo: No hubo puntos. Incidencia: 26m, amonestado Javier Corvalán (P).

Referee: Pablo Deluca (Argentina)

Cancha: Club Newman