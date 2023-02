Dogos XV consiguió una valiosa victoria ante Cobras en San Pablo

En el equipo argentino jugó como titular el medio scrum de Santa Fe Rugby Club, Juan Cruz Strada, mientras que en el segundo tiempo ingresó Mateo Nuñez de Alma Juniors de Esperanza. En la franquicia de Brasil, con base en San Pablo, uno de los entrenadores es el ex Puma santafesino Maximiliano Chinchu Bustos.

Los Pumas 7´s cayeron en la final del Seven de los Ángeles ante Nueva Zelanda

El primer tiempo, parecía que no se iban a sacar diferencias. Dogos XV mostraban más dominio, pero fue muy parejo. Tan así fue esto que recién a los 30 minutos, Julián Hernández pudo romper el cero a partir de un penal. Cobras pudo darlo vuela en la última jugada con el try de su capitán, Gabriel Paganni, y se fueron al vestuario con un resultado 7 a 3 en favor del conjunto local.El segundo tiempo trajo rápidamente algo que afectaría muchísimo al local. A los 4 minutos, Lucio Anconetani, vio la tarjeta roja luego de golpear peligrosamente a un rival.

A Dogos XV le costó tomar el dominio del partido, hasta que un try penal, producto del derribe ilegal de esa formación. En esta acción Cobras recibió 7 puntos y la tarjeta amarilla a su capitán. En la última parte del partido, Elias Efrain terminó apoyando en el ingoal, tras una jugada virtuosa de los backs rojos.

Los Dogos XV también tuvieron su amarilla en el minuto 71: El pilar Mateo Nuñez fue sancionado por juego brusco y debió salir del campo para ya no regresar. Cobras Brasil XV, luego varias insistencias consiguen descontar a partir de su jugador Donnacha Byrne, pero ya casi en el final, luego de una jugada de varias fases, el segunda línea Federico Albrisi, apoya el try y sella el resultado final de 31 a 14. Fue un partido muy parejo que se definió por los detalles.

La segunda fecha arrancó el viernes con el triunfo de Peñarol de Uruguay sobre American Raptors por 28 a 19, en el estadio Charrúa, y con el arbitraje del argentino Nehuén Jauri Rivero. Continuó en el estadio municipal de La Pintana, en Santiago de Chile, con el arbitraje del rosarino Damián Schneider, en el cual la franquicia argentina Pampas cayó ante los chilenos de Selknam por 34 a 20.

En la escuadra argentina jugó de segunda línea Manuel Bernstein del CRAI, y en el segundo tiempo ingresó Lorenzo Colidio formado en el CRAR de Rafaela. Es importante destacar que el head coach del elenco chileno es el santafesino Nicolás Bruzzone.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Selknam de Chile 10, Dogos XV 9, Pampas 5, Peñarol de Uruguay 4, Yacaré XV de Paraguay 1 y Américan Raptors de Estados Unidos 0. En la próxima fecha, la cual será la tercera, el viernes 3 de marzo, Pampas recibirá a American Raptors en cancha del CASI, el sábado 4, Dogos XV jugará con Peñarol Rugby de Uruguay, y el domingo 5 de marzo, Cobras Brasil XV recibirá en San Pablo a Yacaré XV de Paraguay.

Síntesis:

Cobras Brasil XV 14- Dogos XV 31

Cobras Brasil XV: Levy Marinho, Endy Willian Pinheiro, Henrique Ferreira, Lucio Anconetani, Gabriel Paganini, Cleber "Gelado" Dias, Matheus Cláudio, André Arruda, Facundo Villalba, Lucas "Zé" Tranquez, Daniel "Maranhão" Lima, Victor Guilherme "Feijão" Silva, Nicolás Cantarutti, Ariel Rodrigues, Guilherme Coghetto. Entrenador: Maximiliano Bustos. Luego ingresaron: Alexandre Alves, Leonardo Silva, Joel Ramirez, Ben Donald, Diver Ceballos, Donnacha Byrne, Douglas Rauth y Alain Altahona.

Dogos XV: Santiago Pulella, Boris Wenger, Octavio Filippa; Gregorio Hernández, Franco Molina; Aitor Bildosola, Efraín Elías, Ignacio Gandini; Juan Cruz Strada, Julián Hernández; Ernesto Giudice, Leonardo Gea Salim, Faustino Sánchez Valarolo, Mateo Soler y Franco Giudice. Entrenador: Nicolás Galatro.

Luego ingresaron: Román Pretz, Mateo Núñez Miserez, Ramiro Valdés Iribarren, Federico Albrisi, Juan Bautista Mernes, Agustín Moyano, Juan Bautista Baronio y Mariano García Azcárate.

Primer tiempo: 33', Penal de J. Hernández (D), y 42', Gol de Tranquez por Try de Paganini (C).

Resultado Parcial: Cobras 7 - Dogos 3.

Segundo tiempo: 18', Try-Penal (D); 24, 28 y 38', Goles de J. Hernández por Tries de Elías, Moyano y Albrisi (D), y 33', Gol de Tranquez por Try de Byrne (C).

Amonestados: 19' Paganini (C), y 31' Núñez Miserez (D).

Expulsado: 4' Anconetani (C).

Cancha: Estadio Nicolau Alayon.

Árbitro: Frank Méndez (Chile).