Las fiestas de Año Nuevo dejaron un dato alentador en Santa Fe: ningún herido por pirotecnia en el Cullen

El director del hospital, Bruno Moroni, confirmó que durante las celebraciones los ingresos por todo tipo de accidentes se mantuvieron dentro de los parámetros habituales y destacó el comportamiento responsable de la comunidad santafesina

2 de enero 2026 · 15:49hs
controles de pirotecnia en la ciudad

Las celebraciones de Año Nuevo dejaron en Santa Fe un balance sanitario favorable, con un dato central: no se registró un aumento de lesiones vinculadas al uso de pirotecnia. Así lo informó el director del Hospital José María Cullen, Bruno Moroni, al evaluar los ingresos de los primeros días de 2026.

“El balance de la fiesta fue positivo. Los ingresos se mantuvieron dentro de los valores habituales. No hubo un incremento de lesiones, quemaduras ni heridas asociadas a la pirotecnia, y eso es una muy buena noticia”, sostuvo Moroni. El funcionario remarcó que uno de los principales objetivos de las campañas de concientización era promover celebraciones responsables, algo que, según señaló, “la sociedad comprendió y se reflejó claramente en el hospital”.

Bruno Moroni director hospital cullen.jpg
Bruno Moroni. Director hospital Cullen.

Casos policiales y accidentes

Consultado sobre la cantidad de personas atendidas por hechos de violencia o accidentes, el director explicó que se registraron algunos ingresos de pacientes agredidos y víctimas de distintos episodios, aunque dentro de los niveles habituales.

“Hubo agredidos, hubo accidentes, pero nuevamente todo se mantuvo dentro de los números que el hospital maneja normalmente, sin que las fiestas generaran un aumento particular”, indicó.

En relación con la seguridad vial, Moroni explicó que el Cullen trabaja de manera coordinada con la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Si bien el 2025 mostró un crecimiento de siniestros con motociclistas involucrados, especialmente en fines de semana, en términos generales “la cantidad de accidentes no presenta diferencias significativas respecto de otros años y las consultas se mantienen estables”.

El estado del joven baleado en Loyola Sur

homicidio loyola sur
El homicidio ocurrió en las primeras horas del último día del año.

Moroni también se refirió al estado de salud del joven que ingresó al hospital tras recibir un disparo de arma de fuego el pasado fin de año en la zona de Loyola Sur.

"El paciente presenta una herida tóraco-abdominal grave, con lesiones en el diafragma, estómago, duodeno, vesícula e hígado. Fue sometido a una cirugía prolongada, con colocación de un tubo de drenaje y permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva, con asistencia mecánica respiratoria y tratamiento con drogas vasoactivas. Su estado es reservado y continúa bajo evaluación permanente ante la posibilidad de nuevas intervenciones", detalló.

Santa Fe pirotecnia Cullen
