Domínguez: "Le quiero hablar al hincha, estoy donde quiero estar"

Al ser consultado sobre el trámite del partido contra Huracán, Domínguez sorprendió con su respuesta y abordó el tema del que pretendía hablar: “ Me esperaba otra pregunta, supuestamente hoy me iba yo. Mediáticamente daban por hecho mi renuncia, o que me quieren echar en el club ”.

Siguiendo con el tema, Domínguez reveló que “ no se puso en duda mi continuidad, desde el periodismo se dijo una mentira y me duele ”.

En esa misma línea, el técnico de 46 años fue por más, dio nombres concretos y le apuntó al presidente de Estudiantes: “No lo escuché a Verón, justo estábamos entrenando. Si Sebastián tiene algo para comentar imagino que me lo dirá a mí. No somos de hablar mucho, charlamos el año pasado con esto de las inversiones que se dieron a medias. Mi relación es más con Marcos (Angeleri) y Agustin (Alayes) ”.

LEER MÁS: Estudiantes dio vuelta la historia y derrotó a Huracán en el Torneo Clausura

Más conceptos del Barba

“Agradezco las palabras de algunos jugadores, pero a las palabras se las lleva el viento. Yo siento el apoyo dentro de la cancha ”, añadió a corazón abierto el entrenador del Pincha.

Y agregó: “Yo le quiero hablar al hincha, estoy donde quiero estar, me gusta estar acá, elijo estar acá. Hasta el día que venga la secretaría técnica, Agustin, Marcos o Sebastián y me digan 'hasta acá'. Yo mal al club no le quiero hacer. Queremos volver a estar en una final, porque el hincha se acostumbró a jugar finales ”.

Por último, se refirió al cambio que fue fundamental para dar vuelta el partido: "Edwin Cetré sigue siendo influyente en ataque, pero necesitamos más de él y lo sabe. Hoy se le dio su situación individual con un golazo de otro partido. Tenemos la posibilidad de tener jugadores de jerarquía para destrabar el juego. Necesitamos constancia ”.