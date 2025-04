Domínguez, a propósito del Clásico platense: "Sabemos lo que representa en la ciudad"

Eduardo Domínguez se mostró dolido en conferencia y con fuerzas para revertir el presente. "La sensación es dolor. Más allá del resultado, el juego nos tiene que doler. Lo que proyectamos para el partido no se dio. Este es el momento de creer, tenemos que parar la pelota y tener serenidad", explicó.

La autocrítica del Barba

Por otra parte, fue crítico del nivel de su equipo en la noche de La Plata. "El segundo tiempo no jugamos, nos cansamos de tirar la pelota para arriba. Cuando hay que seguir insistiendo fuimos con el empuje. No nos gusta a nosotros, no le gusta a los jugadores y no le gusta al hincha. No somos esto", declaró.

Sobre el plan de juego del elenco trasandino, que superó al León como visitante, sostuvo: "Sabíamos que ellos iban a venir a hacer este juego. Es un muy buen equipo, muy bien trabajado, con jugadores de clase. Le atribuyo lo que no hicimos nosotros".

El domingo a las 15.30, Estudiantes se verá las caras como visitante con Gimnasia y el DT no le esquivó a la cuestión. "A partir de mañana nos centraremos en el clásico. Ya sabemos lo que representa en la ciudad y en el hincha".