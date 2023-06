Domínguez volvió a llevarse el cariño del hincha de Colón

Para después, expresar: "Siempre uno tiene que ser autocrítico, hay que entender porqué ganó, entonces no podes saber porqué perdiste. Tenemos que ver la situación de la pelota parada, hay que pensar que cuando se gana hay virtudes, cuando se pierde también. Creamos situaciones pero no pudimos concretar, hubo jugadas donde se generó pero no se pudo efectivar".

El exorientador rojinegro también expresó que "controlamos el juego, los ataques de Colón se dieron por pérdidas en nuestra salida, no por la construcción que el rival, lo pusimos en partido. Así y todo, las contras las teníamos controladas. El Vasco cuando creció jugaba en esa posición, tiene buen pie, es simple para jugar. Nos faltó de profundidad, lo fuimos pero con la determinación en las áreas, ser efectivo en una y otra. Se define ahí. Ellos aprovecharon la que tuvieron".

En cuanto a la segunda visita al Brigadier López y los afectos de la gente de Colón, no dudó en decir que "fui parte de ese proceso, con jugadores que están actualmente, con la dirigencia, todos pusimos el granito de arena para llevar a Colón a lo más alto. En este tipo de instituciones es difícil lograr lo que se logró, nosotros somos agradecidos porque vivimos gracias a ellos. Cada vez que vengo a la ciudad las muestras de afectos son demasiadas, les agradezco con todo el corazón, fui parte de un equipo que logró algo muy importante para la ciudad, eso me llena de satisfacción".

Si bien no evitó hablar del arbitraje y las jugadas polémicas que dejó el VAR, el Barba acotó: "Este show del fútbol argentino lo ven muchos, es atractivo, esperamos mejor esa situación. Todos están enojados en el fútbol argentino porque realmente algunas cosas del VAR no se entienden bien".