Gorosito: "El equipo tuvo convencimiento, lucha y solidaridad"

Cuando le tocó su turno en la sala de conferencias del estadio rojinegro, expresó de movida que "el primer tiempo mal a mi entender hasta el gol no jugamos bien, inseguros con la pelota, la perdíamos muy fácil en el medio, Benedetti se tiraba adentro, eran cuatro o cinco por adentro y nos tenían la pelota, sin tener situaciones claras, una o dos jugadas, hasta que encontramos el gol, entraron ellos en una confusión, en el segundo tiempo justificamos el 1-0, salvo la que Nardelli pierde la pelota, no me acuerdo que tuvieron una ocasión de gol, corregimos, armamos línea de cuatro bien y no nos inquietaron, en cada ataque daba la sensación que podíamos ampliar la diferencia".