Dybala y Paredes, increpados tras la salida de Mourinho

Anoticiados de este suceso, un grupo de hinchas se juntó en la entrada al predio donde entrena el equipo e hicieron parar el auto que manejaba el mediocampista argentino Leandro Paredes que, como acompañante, tenía a su compatriota Paulo Dybala.

Los simpatizantes no frenaron la salida del vehículo para pedirles fotos o autógrafos sino que lo detuvieron para recriminarles el mal presente de la Roma. El volante central de la Selección argentina bajó el vidrio de su auto y los hinchas le fueron claro: “Mourinho ya no está, no tienen excusa”.

Mientras Dybala se asomaba y levantaba el pulgar, el ex Boca respondió: “Lo sabemos”. Luego de esto, los simpatizantes se abrieron paso para que los argentinos continúen su camino y vuelvan a sus respectivos hogares.