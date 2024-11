Ecuador y Bolivia se verán las caras en un duelo clave para escalar en la tabla

Ecuador y Bolivia, un duelo clave mirando la tabla

Al abrir la última doble fecha del año, el técnico de Ecuador Sebastián Beccacece no podrá contar con dos piezas fundamentales de su once titular. Caicedo, del club inglés Chelsea, es el pulmón el del mediocampo de la Tri, pero tendrá que purgar una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El lateral derecho Preciado, del Sparta Praga, arrastra molestias musculares, aunque no se le descarta completamente.

El partido se jugará en el estadio Monumental de la calurosa ciudad de Guayaquil, en la costa del Pacífico, que por primera vez recibirá a la Tri en este ciclo de las eliminatorias. Ecuador regularmente juega en Quito, a 2.850 metros de altura.

Los seis primeros de Sudamérica clasifican en forma directa al Mundial de 2026. El séptimo disputará un repechaje intercontinental.

Ecuador suma 13 puntos para ubicarse en la quinta plaza. Bolivia suma 12 y está séptimo. Todo está muy apretado, con una diferencia de dos puntos entre el quinto y el octavo peldaño.

Con las bajas sensibles de Moisés Caicedo y Ángel Preciado, Ecuador recibirá el jueves a Bolivia a nivel del mar en Guayaquil, un duelo en el que ambas selecciones se juegan el situarse dentro de la zona de clasificación directa de Sudamérica para el próximo Mundial.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Félix Torres, William Pacho, Piero Hincapié; Angelo Preciado o John Yeboah, Alan Franco, Carlos Gruezo, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Kendry Páez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Segredo; Roberto Fernández, Adalid Terrazas, Robson Tome, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. DT: Oscar Villegas.

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Estadio: Monumental Banco Pichincha

Hora: 21

TV: DirecTV Sports.