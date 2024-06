El CASI se quedó con el clásico al vencer al SIC en Acassuso

Con los nervios a flor de piel por la disputa de un encuentro tan importante, fue el elenco local el que logró abrir el marcador a partir de una gran acción ofensiva de Torres Obeid. El SIC se encontró con una gran defensa del local, y recién sobre los veinte minutos Acosta interceptó una pelota y logró apoyar en el ingoal local. Llegaron los tries de Joaquín Sáenz de Miera y Juan Bautista Torres Obeid decretó el 21 a 5 a favor del CASI.

image.png En la Catedral de Acassuso, la Academia se impuso al San Isidro Club 39 a 29 y se quedó con el clásico 138.

En el complemento, la Academia manejó los tiempos, arrinconó a la visita, pero pisando los quince minutos fue Lucas Rocha para el conjunto Zanjero el que logró poner a su equipo 21 a 10. Los dueños de casa respondieron con dos penales de Akemeier. El wing Moneta facturó para el SIC, pero la respuesta no se hizo esperar, y llegó el ensayo de Santiago David. En el tramo final, Campbell aportó el último ensayo para la visita, mientras que Mazzini puso el score 39 a 22. El encuentro terminó 39 a 29 a partir de un try penal sancionado por el árbitro De Luca para los de Boulogne.

Más detalles del torneo de la URBA

En la Cumbre, Atlético del Rosario no encontró el rumbo, y volvió a perder ante San Luis por 36 a 14. Con este marcador los maristas siguen escalando puestos en la tabla y los rosarinos del Pasaje Gould estancados en el fondo. Para el conjunto rosarino conducido por Alberto Alcaín, Leandro Dañil y Gonzalo Ferrari los puntos llegaron por intermedio de un try penal, y un try de Ocatavio Capella convertido por Pedro Bisio.

Por su parte, CUBA derrotó a Alumni por 44 a 26, Regatas de Bella Vista le ganó a Champagnat 19 a 9, Hindú Club cayó en Don Torcuato ante Newman por 40 a 22, y Belgrano Athletic se impuso a Buenos Aires por 31 a 27. Las posiciones quedaron del siguiente modo: Belgrano Athletic 31, CASI 30, SIC 29, Alumni 27, San Luis 20, Buenos Aires y Newman 18, Hindú 16, Regatas de Bella Vista 15, CUBA y Champagnat 10, Atlético del Rosario 3. En la próxima fecha jugarán Alumni con Belgrano Athletic, Buenos Aires con Hindú, Newman con San Luis, Atlético del Rosario con Regatas y Champagnat con el CASI.

Síntesis:

CASI 39- SIC 29

CASI: Facundo Scaiano, Juan Bautista Torres Obeid e Ignacio Sánchez Nieto; Agustín Posleman y Leo Mazzini; Ignacio Torrado, Joaquín Sáenz de Miera y Luis Briatore (capitán); Lucas Canzani y Jerónimo Solveyra; Felipe Probaos, Bruno Devoto, Benjamín Belaga, Santiago David y Juan Akemeier. Entrenadores: Oscar Murgier, Santiago Phelan y Matías Biagi. Luego ingresaron: Joaquín Britto, Félix Paolucci, Eugenio Sartori y Benjamín Rocca Rivarola.

SIC: Marcos Piccinini, Ricarddo Macchiavelo y Benjamín Chiappe; Marcos Borghi y Bautista Viero; Franco Delger, Andrea Panzarini y Tomás Meyrelles; Felipe Sascaro y Santiago Pavlovsky; Franco Moneta, Santos Rubio, Carlos Pirán, Nicanor Acosta y Jacinto Campbell. Entrenadores: Eduardo Victorica, Patricio Lealon y Gonzalo Longo. Luego ingresaron: Juan Pedro Olcese, Lucas Rocha, Pedro Georgalos y Agustín Sascaro.

Primer tiempo: 3, 24 y 37', Goles de Akemeier por Tries de Torres Obeid -2- y Sáenz de Miera (C), y 16', Try de Acosta (S).

Parcial: CASI 21 - SIC 5.

Segundo tiempo: 15', Try de Rocha (S); 19 y 22', Penales de Akemeier (C); 24', Gol de Pavlovsky por Try de Moneta (S); 27', Try de David (C); 33', Try de Campbell (S); 39', Gol de Akemeier por Try de Mazzini (C), y 42', Try-Penal (S).

Referee: Pablo Deluca (h, URBA).

Cancha: Club Atlético San Isidro