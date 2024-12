El Centro de Rugby de la USR tiene nuevo director

Pablo Pfirter.jpg El experimentado entrenador de Santa Fe Rugby y la Unión Santafesina, fue elegido como responsable del centro de formación.

El ex entrenador del plantel superior de Santa Fe Rugby comentó que "la posibilidad surgió el año pasado, hablando con Guillermo Aguilera, en una capacitación de seven en Buenos Aires, que era para el equipo olímpico de rugby, y ahí me dijo que tenía ganas de alejarse. Le comenté que no iba a seguir con la primera del club, me invitó a sumarme al Centro para ver si me interesaba y para que vaya aprendiendo. Me gustó, antes lo hablé con mi club, me dio el aval, porque todo lo que hago es por el Santa Fe Rugby".

Pablo Pfirter.jpg El nuevo director del CdR ha sido el head coach del plantel superior de Santa Fe Rugby durante varias temporadas.

"Este año me involucré más, tuvimos la semana Puma, que estuvo muy buena, ya que fui conociendo más a la gente dentro de la UAR. A principios de año tuve una capacitación de educador, me fue bien, así que fue todo un camino, pero estaba siempre la incertidumbre, porque fue un concurso de la USR, para resolver eso. Una vez que me designaron, fue una alegría bastante grande, y un objetivo cumplido" sostuvo quien viene siendo en los últimos años el head coach del seleccionado de Seven de la USR.

Un nuevo desafío y rol dentro del rugby local

- ¿Cuáles son las funciones que tenés como director del Centro ?

- Guillermo hizo un trabajo espectacular, la idea es seguir con un proceso, no entrar y cambiar todo rotundamente, sino continuar con lo que él empezó. Muchos años, por lo que me dijeron en la Academia Litoral, Santa Fe fue un centro de referencia en todo el país. Me deja la vara alta, pero mi objetivo es mejorar los jugadores para los clubes. Por lo que la intención es entrenarlos en un ambiente de alto rendimiento.

- ¿Cómo han sido los primeros pasos en esta nueva función ?

- Si ya comencé oficialmente con la concentración de juveniles en Alta Gracia, y cuyo objetivo, que es lo que propuso la UAR, y que me pareció que estuvo muy bueno, era que los chicos se conozcan, seleccionaron a los mejores 85 jugadores del torneo argentino. La idea fue que vivan en un entorno de alto rendimiento, y que disfruten. Y también se buscó que los jugadores tengan contacto con los responsables del centro, y a los directores, los managers de las academias y el staff UAR nos capacitaron, nosotros los entrenábamos a los chicos y después nos daban la devolución. La verdad que fue muy enriquecedor la experiencia que tuvimos.

Pfirter.jpg Pfirter integra el staff de entrenadores del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby.

-¿Hubo ahí varios chicos de la Unión Santafesina no?

- Sí, hubo siete jugadores de Santa Fe, que la verdad que se destacaron muchísimo en el equipo que compitió en el Campeonato Argentino M17, donde hay varios que son M16, con lo cual les queda un año más para seguir creciendo. Ahora va a depender de ellos, a los que son 2008, les queda un año más de centro, y a los otros, que son M17, que el año venidero van a ser M18, ya les tocaría pasar a la academia. Esperemos que los seleccionen a todos para seguir en este entorno de alto rendimiento.

- ¿Qué balance haces de lo que fue el Argentino para la USR ?

- No hay dudas que muy positivo, yo no estuve el año anterior, pero si este, y el concentrado en Mar del Plata nos hizo muy bien. Al grupo le hizo bien, los chicos, además de la calidad como jugadores, tienen una capacidad humana todos. El trabajo de convivir en el Centro de Rugby sirve, y es una herramienta, que, si los clubes la aprovechan, lo pueden capitalizar un montón. Sirvió mucho y se vieron los resultados, con el quinto puesto que conseguimos en el torneo.

- ¿Qué sensación te quedó del equipo en el Seven de la República ?

- Fue un fin de año movido, porque tuvimos el seleccionado juvenil, y el de seven, más esta nueva actividad con el centro. El balance general es muy positivo, tuvimos que tomar una decisión, de si apostábamos por chicos nuevos, o por jugadores de plantel superior que ya estaban cansados y varios lesionados. Apostamos por la sangre nueva, cuatro chicos de 18 años, que no habían debutado en sus primeras, y alguno jugaron su primer torneo de seven. Ellos debutaron jugando seven contra Uruguay, y le ganamos. Buscamos que no sean tan consientes del nivel que estaban jugando, y que entren a jugar faltándole el respeto, bien dicho, en cuanto a jugarles de igual a igual a todos, y lo hicieron muy bien.