El Chino Maidana fue uno los protagonistas en el Car Show Santafesino

"¿Ya salimos?» era el mensaje que llegaba desde el celular de Maidana a la organización cada vez que terminaba una final. "Ahora si" fue la respuesta cuando se bajó la bandera a cuadros a todos los pilotos de Clase 2.

Chino Maidana.jpg El ex campeón del mundo de boxeo, el Chino Maidana, hizo su debut en la Clase 1 del Car Show Santafesino. gentileza prensa Car Show

El momento para el mejor deportista Argentino 2013 había llegado, pero ahora en otra especialidad. Nico González se acercó para instruir a Maidana en una charla teórica y luego llegó el momento de salir a girar a bordo del Auto de Seguridad del Nuevo Car Show, en lo previo al momento más esperado.

Matias Marengo, Fabio De María y todos los integrantes del MM Competición esperaban ansiosos en el box del equipo, con el Fiat Uno con el que Agustín Tita hacía instantes había completado la final de Clase 1, y ahora estaba listo para recibir a su nuevo piloto.

Los últimos ajustes, la última prueba pasiva antes de arrancar y luego si, finalmente «El Chino» salió a girar al circuito de San Jorge manejando un Fiat Uno del MM Competición, auto que compite habitualmente en la Clase 1 del Nuevo Car Show.

Las primeras vueltas fueron lentas, para amigarse con el auto y con el circuito, y luego del quinto giro el ex pugilista se animó a acelerar, primero tímidamente y sobre el final del ensayo buscó el límite, a tal punto que en esa búsqueda se encontró con su primer exceso. Un semitrompo, (bien salvado) en la curva uno, cuando trataba de imitar lo hecho por los experimentados pilotos de la categoría, le mostró a Maidana que en el automovilismo también se tiene que cuidar de las piñas.

Una experiencia inolvidable para el Chino Maidana

"Fue muy bueno, me gustó un montón, ya quiero un auto para correr en el Nuevo Car Show" señaló Maidana ni bien se bajó del Fiat Uno, y después empezó a declarar como piloto diciendo "Tengo que practicar mucho todavía, el auto hizo un trompo, pero yo no conocía la pista, no conocía el auto, tengo que dar varias vueltas más y después si arranco con todo". Ya enfocado en lo que quiere dentro del automovilismo, Maidana aseguró "voy a arrancar a lo grande, quiero alquilar uno de los TC 4000 SS de Fabio Canciani para sumarme a la categoría".