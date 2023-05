El Clásico quedó para Santa Fe Rugby al vencer a CRAI en Sauce Viejo

Los Clásicos no se juegan, se ganan, y eso fue lo que hizo el elenco dueño de casa. Cuando faltaban apenas cuatro minutos para el final, Lucas Fertonani metió un penal, y desató la alegría de la escuadra conducida por Pablo Pfirter. No era para menos, porque se había ganado el segundo derby de la temporada, ya que el anterior también fue para los Tricolores, en la primera fecha de la primera rueda por 49 a 10 en la autopista.

Fue un partido muy equilibrado, muy parejo, donde hubo momentos de protagonismo para ambos. Se lo llevaron los locales porque aprovecharon la oportunidad que dispuso cuando el partido estaba expirando. Ya unos minutos antes el apertura local había fallado otro penal, por lo que el festejo tuvo que esperar.

rugby clasico santa fe rugby crai en sauce viejo 2.jpg El capitán José Canuto junto Garibay y Lerche realizaron una buena labor en la primera línea del pack. Gentileza Franco Perego

CRAI jugó un buen partido, recuperó jugadores claves, presentó una primera línea de alta calidad, y contó con la presencia de Dogliani y Ordano que marcaron diferencias. Enfrente estaba Santa Fe Rugby, un equipo que está volviendo a recuperar la memoria, del que fue en la primera parte de la rueda inicial. La paciencia y la buena conducción de Martín Barceló fue positivo para los Gitanos, mientras que la defensa de Santa Fe Rugby fue muy eficiente, cuando el rival lo puso a prueba.

No hay dudas que CRAI ha mejorado, que el triunfo ante Duendes fue una inyección anímica importante, y que debe seguir por esta senda. Para Santa Fe Rugby comenzar la segunda fase con un triunfo es muy bueno, ya que continúa avanzando en su objetivo de clasificar a la definición del interuniones litoraleño.

En el Parque Urquiza, el choque entre los dos equipos de la misma ciudad, no es clásico, ya que el rival de siempre del albinegro es Tilcara, y no el remero. Concretamente, Estudiantes le ganó al Paraná Rowing Club por 39 a 12 con el arbitraje del santafesino Facundo Gorla. En barrio Las Delicias, Duendes sumó la segunda derrota consecutiva, ahora ante Old Resian por 26 a 19. En el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima venció a Universitario (R) 45 a 24.

rugby clasico santa fe rugby crai en sauce viejo 3.jpg Las acciones en el Clásico fueron muy parejas, pero terminó festejando el conjunto dueño de casa 25 a 23. Gentileza Franco Perego

Las posiciones quedaron del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 38, Old Resian 36, Santa Fe Rugby 29, Estudiantes 25, Duendes 20, Jockey de Rosario 19, Universitario de Rosario 14, Paraná Rowing 13 y CRAI 9. La próxima fecha jugarán Rowing con Gimnasia, CRAI con Estudiantes de Paraná, Old Resian con Santa Fe Rugby, y Jockey (R) con Duendes, quedando libre Universitario (R).

En el ascenso hubo festejos en Esperanza

Por la 10ª fecha de la Segunda División, CRAR perdió con Tilcara 21 a 20, y en el departamento General López, Jockey Club de Venado Tuerto derrotó a Universitario 83 a 12. En Fisherton, Caranchos superó a La Salle Jobson 34 a 27, y Alma Juniors de Esperanza le ganó a Provincial 19 a 3. Las posiciones se encuentran así: CRAR y Caranchos 35; Jockey (VT) 34, Alma Juniors 29, La Salle Jobson y Tilcara 23, Logaritmo 10, Provincial 5, Universitario de Santa Fe 0. La próxima fecha se medirán Tilcara con Jockey (VT), La Salle con CRAR, Provincial con Caranchos y Logaritmo con Alma Juniors.

rugby clasico santa fe rugby crai en sauce viejo 4.jpg CRAI demostró una elocuente mejoría, a partir de contar con jugadores de mucha experiencia como Ordano y Dogliani. Gentileza Franco Perego

En la 8ª fecha de la Tercera División, Querandí RC perdió ante CUCU en Concepción del Uruguay 26 a 8, y en el norte de la provincia de Buenos Aires, Cha Roga derrotó a Regatas & Belgrano de San Nicolás 16 a 14. En el departamento General López, Brown de San Vicente perdió con Los Pampas de Rufino 21 a 13. Las posiciones quedaron así: Los Pampas 27, Brown de San Vicente 25, Cha Roga Club 20, Gimnasia (P) y Regatas & Belgrano (SN) 15, CUCU y Querandí RC 6. La próxima fecha jugarán Cha Roga con CUCU, Querandí con Los Pampas y Gimnasia (P) con Belgrano & Regatas de San Nicolás.

Síntesis

Santa Fe Rugby 25- CRAI 23

Santa Fe Rugby: Tomás Derito, Joaquín Sabater y Gonzalo Del Pazo; Fabián Frustragli y Guillermo Botta; Augusto Gorla, Matías Gaggiamo y Lucas Caputto; Santiago Quirelli y Lucas Fertonani; Bautista Galassi, Santiago Gorla, Valentín Fernández, Agustín Foradini y Bautista Bejarano. Entrenador: Pablo Pfirter. Luego ingresaron: Luciano Franco, Agustín Kilgelmann, Manuel Cataudela, Tomás Longo, Francisco De Biaggio, Ramiro Giménez Melo y Dalmiro Borzone.

CRAI: José Canuto, Facundo Garibay y Joaquín Lerche; José Dogliani y Mariano Torres; Santiago Carreras, Tomás Schinner y Justo Ordano; Martín Barceló y Agustín Giménez; Iñaki Carreras, Ramiro Del Sastre, Lucas Ordano, Mateo Fauda y Franco Radin. Entrenador: Alejandro Capobianco. Luego ingresaron: Enzo Abraham, Francisco Forgioni, Augusto Otero, Pablo Ferreyra, Juan Ignacio Sánchez, Nicolás Raffa, Juan Cruz Fleitas y Lautaro Montini.

Primer tiempo: 9` penal Lucas Fertonani, 14` try Facundo Garibay convertido por Agustín Giménez, 23` try Joaquín Sabater convertido por Fertonani, 28` try Santiago Carreras convertido por Agustín Giménez, 34` try Agustín Foradini convertido por Fertonani, 40` penal Giménez, 43´ try Matías Gaggiamo.

Parcial: Santa Fe Rugby 22- CRAI 17

Segundo tiempo: 6' penal de Agustín Giménez, 15` penal Agustín Giménez, 46` penal Lucas Fertonani.

Cancha: Santa Fe Rugby.

Referee: Javier Villalba (USR).

Pre-reserva: Santa Fe Rugby 21- CRAI 15.

Reserva: Santa Fe Rugby 15- CRAI 19.