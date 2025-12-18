El Concejo Municipal reconocerá a varios protagonistas de la ASB

Este viernes, todos los que fueron parte de los Campeonatos Provinciales 2025 recibirán un reconocimiento especial en el Concejo Municipal.

Este viernes 19 de diciembre, el Concejo Municipal será escenario de un acto especial destinado a homenajear a todos los protagonistas de la ASB de los Campeonatos Provinciales 2025. La iniciativa apunta a destacar el esfuerzo y el compromiso de quienes representaron a la ciudad en los distintos certámenes disputados durante la temporada.

Durante el encuentro se realizará la entrega de la camiseta oficial que cada uno de los seleccionados utilizó a lo largo del año, como símbolo del recorrido deportivo y del sentido de pertenencia construido en competencia.

Del acto participarán entrenadores y dirigentes de la Asociación Santafesina, quienes acompañarán a los protagonistas en una jornada de reconocimiento institucional. La ceremonia protocolar se llevará adelante en la sala de sesiones, a partir de las 11. Cabe recordar que se trata de una propuesta que ya tuvo una experiencia positiva el año pasado, con buena recepción y presencia de los ediles locales, lo que le dio continuidad a este espacio de valoración del deporte provincial.

Un gesto que busca poner en primer plano el trabajo deportivo y humano desarrollado durante toda la temporada 2025.