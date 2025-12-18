Uno Santa Fe | Ovación | Concejo Municipal

El Concejo Municipal reconocerá a varios protagonistas de la ASB

Este viernes, todos los que fueron parte de los Campeonatos Provinciales 2025 recibirán un reconocimiento especial en el Concejo Municipal.

18 de diciembre 2025 · 15:28hs
Este viernes 19 de diciembre, el Concejo Municipal será escenario de un acto especial destinado a homenajear a todos los protagonistas de la ASB de los Campeonatos Provinciales 2025. La iniciativa apunta a destacar el esfuerzo y el compromiso de quienes representaron a la ciudad en los distintos certámenes disputados durante la temporada.

Durante el encuentro se realizará la entrega de la camiseta oficial que cada uno de los seleccionados utilizó a lo largo del año, como símbolo del recorrido deportivo y del sentido de pertenencia construido en competencia.

Del acto participarán entrenadores y dirigentes de la Asociación Santafesina, quienes acompañarán a los protagonistas en una jornada de reconocimiento institucional. La ceremonia protocolar se llevará adelante en la sala de sesiones, a partir de las 11. Cabe recordar que se trata de una propuesta que ya tuvo una experiencia positiva el año pasado, con buena recepción y presencia de los ediles locales, lo que le dio continuidad a este espacio de valoración del deporte provincial.

Un gesto que busca poner en primer plano el trabajo deportivo y humano desarrollado durante toda la temporada 2025.

