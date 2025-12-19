Uno Santa Fe | Ovación | Concejo Municipal

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Fueron distinguidos en el Concejo Municipal de Santa Fe los jugadores que disputaron los torneos interasociaciones U13, U15 y U17 en ambas ramas.

Ovación

Por Ovación

19 de diciembre 2025 · 16:42hs
El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

ASB

El Concejo Municipal de Santa Fe, que desde hace pocos días tiene a Sergio Basile como presidente, llevó adelante un reconocimiento a todos y cada uno de los jugadores que disputaron en 2025 los Interasociaciones U13, U15 y U17 en ambas ramas.

Gabriel Darrás, al frente del reconocimiento por la ASB

Por la Asociación Santafesina tomaron la palabra, su titular, Gabriel Darrás, y en representación de los planteles: Catalina Milocco, Francisco Bertone y Manuel Hernández.

Todos los ediles que tomaron la palabra ponderaron el esfuerzo de los chicos y chicas, sus entrenadores, padres y colaboradores para llevar adelante un deporte tan bonito como es el básquet.

Es el corolario a un camino transitado en esta temporada, donde el elenco U15 rama masculina y la selección U13 rama femenina pudieron conseguir sendos títulos.

Concejo Municipal Interasociaciones Sergio Basile
Noticias relacionadas
las finales a las que clasificara el ganador del trofeo de campeones

Las finales a las que clasificará el ganador del Trofeo de Campeones

Colón ganaba, pero el partido se suspendió por un problema con el reloj de 24 segundos.

Colón ganaba el partido, pero se suspendió por un problema con el reloj

El jefe de Alpine se mostró muy autocrítico con el desempeño del auto y destacó a Colapinto y a Gasly.

El jefe de Alpine criticó el monoplaza y respaldó a Colapinto

Lanús ya conoce las fechas en las que jugará la Recopa ante Flamengo.

Lanús ya conoce las fechas de la Recopa ante Flamengo

Lo último

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Último Momento
Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Dengue: se confirmó la presencia del mosquito transmisor en 33 barrios de la ciudad de Santa Fe

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Colón acelera por Bonansea para rearmar un ataque que hoy está en deuda

Ovación
Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Colón activó la campaña de abonos de cara a la temporada 2026

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Unión mira de reojo el futuro de Zenón y espera que el mercado vuelva a moverse

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

Martínez se fue de Unión para volver al fútbol ecuatoriano

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

De Unión a la elite del mercado: Nardoni, entre los jugadores más valiosos del fútbol argentino

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Lisandro Morales no vuelve a Unión y se va con el pase en su poder

Policiales
Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Siete allanamientos por microtráfico: dos detenidos, secuestro de cocaína, millones en efectivo y dólares

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Dos aprehendidos en un trueque por la venta de un chaleco policial con numeración vigente

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

La fiesta Bresh edición XL llega a Santa Fe para vivir una noche inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Avalancha, tributo a Héroes del Silencio, cierra el año en Tribus con una noche cargada de rock

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio