El Concejo Municipal reconoció a los planteles que disputaron los Interasociaciones 2025

Fueron distinguidos en el Concejo Municipal de Santa Fe los jugadores que disputaron los torneos interasociaciones U13, U15 y U17 en ambas ramas.

El Concejo Municipal de Santa Fe, que desde hace pocos días tiene a Sergio Basile como presidente, llevó adelante un reconocimiento a todos y cada uno de los jugadores que disputaron en 2025 los Interasociaciones U13, U15 y U17 en ambas ramas.

Por la Asociación Santafesina tomaron la palabra, su titular, Gabriel Darrás, y en representación de los planteles: Catalina Milocco, Francisco Bertone y Manuel Hernández.

Todos los ediles que tomaron la palabra ponderaron el esfuerzo de los chicos y chicas, sus entrenadores, padres y colaboradores para llevar adelante un deporte tan bonito como es el básquet.

Es el corolario a un camino transitado en esta temporada, donde el elenco U15 rama masculina y la selección U13 rama femenina pudieron conseguir sendos títulos.