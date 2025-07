El delantero Enzo Copetti encamina su llegada a Estudiantes

Ahora, la dirigencia acelera para cerrar el arribo de Enzo Copetti. “Tenemos dos o tres variantes habladas desde hace varios días que por suerte no se filtraron”, cuentan en City Bell. Esas variantes son para reforzar un ataque que es uno de los puntos bajos del equipo en el semestre.

El arribo de Copetti acelera varias salidas

Lucas Alario el caso más emblemático. No pudo sostener la chapa con la que llegó. Contra Vélez, ni siquiera sumó un minuto, cuando el Pincha necesitaba empatar o revertir el resultado. En seis meses, no sólo no rindió, sino que no pudo estar nunca al 100% en lo físico. Apenas un gol y de penal. Tiene contrato hasta diciembre del 2026. Le buscarán salida.

Mauro Méndez renovó con Estudiantes hasta diciembre del 2027, pero la idea siempre fue que en este mercado saliera a préstamo para jugar, porque el Pincha entre otras cosas busca un nueve. Se cayó, en principio, la chance de Banfield y tendría muy avanzada su salida a un club del exterior.

Luciano Giménez estuvo cerca de irse a Lanús, pero no hubo acuerdo y finalmente el Granate contrató a Rodrigo Flores, el ex goleador de Gimnasia. A pesar de que hizo uno de los goles que metió al Pincha en los octavos de la Copa y el del empate en el clásico platense, no conforma al DT. Otro que no entró en la final con Vélez a pesar de que el DT tenía cambios y que el equipo iba perdiendo. La idea es venderlo o cederlo.