El delicado momento de Hugo Gatti, luchando por su vida

La delicada situación de Hugo Gatti

En la pantalla de América TV, más precisamente en el programa Intrusos, fue Pablo Layus el encargado de dar a conocer el difícil presente de Hugo Orlando Gatti, quien mantiene en vilo al mundo del fútbol.

"Está internado en terapia intensiva. Hace un mes tuvo un accidente en la calle, se cayó y tuvieron que operarlo de la cadera. Una neumonía complicó su cuadro a tal punto que está en terapia intensiva y en este momento están preocupados por su salud", comenzó el comunicador.

A su vez, el mencionado periodista aseguró que Gatti tenía pensado volver a España, pero que se quedó en suelo argentino con el objetivo de resguardarse de las bajas temperaturas que azotan al Viejo Continente.

"Tenía planeado volver a España, pero se vino de allá para evitar los fríos. Está acompañado de sus hijos. La situación está delicada", completó, esperando por la rápida evolución del histórico arquero de Boca.

Gatti sufrió el coronavirus durante la pandemia

Hugo Gatti tuvo problemas respiratorios durante la pandemia, en marzo del 2020. Por entonces en España, cuando logró recuperarse expresó: “Me di cuenta de lo que estaba pasando cuando me lo dijeron. En el hospital me decían que me iba mañana cada día. Me dijeron que estuve cerca de morir. Le preguntaba tanto a la doctora que me dijo que estuve cerca de morir”.