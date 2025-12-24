El descargo del presidente de Olimpo: "Tenemos menos gente que un cine"

El presidente de Olimpo, Alfredo Dagna, contó de la dura realidad en el Federal A. "No pido ni 50 mil ni 20 mil, solo 3 mil que paguen la cuota", dijo

Tras el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional, se terminó la temporada del fútbol argentino. Mientras en muchos clubes de las principales categorías se toman vacaciones y/o comienzan a planificar la pretemporada, en el ascenso profundo hay equipos que atraviesan realidades más complicadas, como Olimpo .

El Aurinegro, que supo ser un habitué de Primera División en las primeras dos décadas del Siglo XXI, desde 2019 se encuentra en el Federal A y lleva más de 6 años intentando sin éxito regresar a la Primera Nacional. El pasado 16 de noviembre quedó eliminado de los cuartos de final de la Reválida ante Douglas Haig y desde entonces se encuentra sin competencia profesional hasta marzo del 2026, cuando arranque la próxima temporada.

El presidente de Olimpo, sin filtros

Esta situación le representa un duro inconveniente a la institución bahiense, ya que impacta dieretamente en la actividad social, razón por la cual protestó el presidente al hacer un balance del año: "El mes este y el que viene son tétricos, porque la gente se va y no paga. Tenemos menos gente que un cine", se lamentó Alfredo Dagna.

En ese sentido, les hizo un reclamo a los socios de Olimpo: "Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3.000 personas paguen la cuota. No pido un millón, ni 50 mil ni 20 mil, solo 3 mil que paguen", apuntó. Y agregó de modo irónico: "Después nos quejamos, 'poné la plata' dicen, pero hay que venir y hay que apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club".

Al ser consultado sobre la posibilidad de hacer campañas para atraer socios nuevos, fue tajante: "Ya estoy re podrido de eso. ¿Qué querés darle a la gente: tres kilos de yerba, tres tanques gratis para que se hagan socios?", lanzó fastidiado Dagna. Y cerró con una desafiante imagen, remarcando el valor de la cuota: "Sale 20 lucas, te lo gastás en una cerveza...".