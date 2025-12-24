El descargo del presidente de Olimpo: "Tenemos menos gente que un cine"

Uno Santa Fe | Ovación | Olimpo

24 de diciembre 2025 · 17:20hs
Tras el ascenso de Acassuso a la Primera Nacional, se terminó la temporada del fútbol argentino. Mientras en muchos clubes de las principales categorías se toman vacaciones y/o comienzan a planificar la pretemporada, en el ascenso profundo hay equipos que atraviesan realidades más complicadas, como Olimpo.

El Aurinegro, que supo ser un habitué de Primera División en las primeras dos décadas del Siglo XXI, desde 2019 se encuentra en el Federal A y lleva más de 6 años intentando sin éxito regresar a la Primera Nacional. El pasado 16 de noviembre quedó eliminado de los cuartos de final de la Reválida ante Douglas Haig y desde entonces se encuentra sin competencia profesional hasta marzo del 2026, cuando arranque la próxima temporada.

Esta situación le representa un duro inconveniente a la institución bahiense, ya que impacta dieretamente en la actividad social, razón por la cual protestó el presidente al hacer un balance del año: "El mes este y el que viene son tétricos, porque la gente se va y no paga. Tenemos menos gente que un cine", se lamentó Alfredo Dagna.

En ese sentido, les hizo un reclamo a los socios de Olimpo: "Nosotros queremos lograr que, por lo menos, 3.000 personas paguen la cuota. No pido un millón, ni 50 mil ni 20 mil, solo 3 mil que paguen", apuntó. Y agregó de modo irónico: "Después nos quejamos, 'poné la plata' dicen, pero hay que venir y hay que apoyar. Vengan con ganas de apoyar al club".

Al ser consultado sobre la posibilidad de hacer campañas para atraer socios nuevos, fue tajante: "Ya estoy re podrido de eso. ¿Qué querés darle a la gente: tres kilos de yerba, tres tanques gratis para que se hagan socios?", lanzó fastidiado Dagna. Y cerró con una desafiante imagen, remarcando el valor de la cuota: "Sale 20 lucas, te lo gastás en una cerveza...".

