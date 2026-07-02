Madelón encara una pretemporada en Unión muy distinta a la que imaginaba

El DT de Unión, Leonardo Madelón, afronta una pretemporada en un contexto adverso. La deuda salarial alteró el plan y solo llegó Mauro Luna Diale

Hay pretemporadas que sirven para potenciar un proyecto. Otras, en cambio, obligan a resolver situaciones adversas. La de Unión se parece mucho más a la segunda opción. Leonardo Madelón transita los primeros días de trabajo con un desafío que va mucho más allá de encontrar el equipo para el Clausura .

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El entrenador debe convivir con un escenario condicionado por cuestiones económicas que terminaron trasladándose al césped, modificando la hoja de ruta que se había elaborado para esta pretemporada.

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Una pretemporada con contratiempos en Unión

El primer contratiempo surgió puertas adentro del vestuario. Como consecuencia de la deuda salarial que mantiene la institución con el plantel, los futbolistas decidieron reducir la carga de trabajo y entrenarse únicamente en un turno hasta que la situación encuentre una solución.

Unión marcha con una pretemporada atípica.

El conflicto aparece en un momento especialmente sensible. Madelón necesita aprovechar cada práctica para reconstruir un plantel que perdió experiencia y variantes en este mercado de pases, aunque las novedades, por ahora, llegaron más por el lado de las despedidas que de las incorporaciones.

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Las salidas de Rafael Profini, Claudio Corvalán, Diego Díaz y Tomás González obligan a reacomodar piezas. Pero la depuración no termina ahí. Franco Ratotti, Enzo Roldán, Franco Fragapane y Augusto Solari quedaron al margen del proyecto deportivo y trabajan separados del resto del grupo mientras esperan resolver su futuro.

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En el sentido opuesto, la lista de altas apenas tiene un nombre: Mauro Luna Diale. El delantero regresó para iniciar un nuevo ciclo en Santa Fe y, hasta el momento, representa la única incorporación para un plantel que todavía necesita reforzarse en varios sectores.

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Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, el propio entrenador tampoco tiene completamente resuelta su situación contractual. Aunque continúa conduciendo los entrenamientos y mantiene un diálogo permanente con la dirigencia, la renovación de su vínculo sigue pendiente, un detalle que alimenta la incertidumbre institucional.

Amistoso para Unión

Mientras tanto, el calendario avanza. Unión ya tiene confirmado un amistoso frente a Rosario Central para el 15 de julio, una prueba que permitirá comenzar a observar al equipo en competencia después de varios días en los que las noticias estuvieron más relacionadas con cuestiones administrativas que con el funcionamiento futbolístico. La prioridad sigue siendo ordenar las cuentas, destrabar el conflicto con el plantel y acelerar la llegada de refuerzos. Recién entonces Madelón podrá enfocarse exclusivamente en aquello para lo que fue contratado: construir un equipo competitivo. Hoy, en Unión, la pelota sigue rodando. Pero el ruido que llega desde afuera no deja de sentirse en cada entrenamiento.