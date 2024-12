El Gato Oldrá, tras su salida de Godoy Cruz: "No quería hacerle mal al club"

Daniel Oldrá, símbolo de Godoy Cruz, reconoció que sufrió mucho su salida anticipada al tener un sentimiento particular por el Bodeguero

Pese a la globalización y la "penetración cultural", en Mendoza se tiene la opción de poner en lo más alto de la consideración para la panoplia de ídolos deportivos a un mendocino destacado, no por su vecindad, sino por méritos propios. Uno de los últimos ingresantes ha sido Daniel Oldrá, el Gato de la gente.

Cuando se le propuso hacer una nota para repasar este intenso año, Daniel Oldrá eligió SU CASA como escenario, y allí, con el trajín de la obra como telón, el ídolo tombino repasó su presente, pasado y futuro en el Feliciano Gambarte, que se va vistiendo de gala para el reestreno.

Su salida como DT antes de finalizar la Liga Profesional

Daniel Oldrá dirigió su último partido como DT de Tomba en la derrota ante Platense el 18 de noviembre pasado.

Consultado sobre su salida como entrenador del plantel profesional de Godoy Cruz, que a muchos sorprendió porque se iba a quedar hasta que terminara el torneo y se fue cuatro fechas antes, Gato Oldrá reconoció: "Mi decisión era que me iba a ir cuando terminara el torneo, pero todo se adelantó porque consideré que era lo mejor para el club. Sentí que ya no le llegaba al jugador y era el momento de tomar una decisión".

"Sabía que podía venir otro entrenador y cambiar la cabeza al equipo y así sucedió. No me arrepiento de la decisión que tomé. La verdad es que estoy agradecido a los jugadores que tuve en estos dos años como entrenador en los que competimos en los primeros puestos y la gestión creo que fue muy buena", continuó el ex defensor.

Luego sumó: "Cuando llegamos el equipo estaba peleando por no descender y ahora jugará nuevamente una copa internacional”, opinó Oldrá.

En lo deportivo, el ídolo bodeguero evaluó: "Godoy Cruz en los últimos 15 años es uno de los equipos que más creció en el fútbol argentino y no lo puede negar nadie. Hemos construido una gran institución, estamos orgullosos del club que tenemos que es muy bien valorado nivel nacional e internacional".

