El Inter de Lautaro Martínez hace su estreno ante Torino en la Serie A El Inter de Lautaro Martínez recibirá a Torino, a partir de las 15.45, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia. Por Ovación 25 de agosto 2025 · 07:00hs

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes al Torino en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+.

El equipo del goleador argentino busca iniciar con una victoria de local la nueva temporada del Calcio, tras su pasado subcampeonato. Probables formaciones de Inter vs Torino Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Sui, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez Torino: Israel, Pedersen, Koco, Maripán, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams