El Inter de Lautaro Martínez hace su estreno ante Torino en la Serie A

El Inter de Lautaro Martínez recibirá a Torino, a partir de las 15.45, en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

25 de agosto 2025 · 07:00hs
El Inter de Lautaro Martínez hace su estreno ante Torino en la Serie A

El Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este lunes al Torino en el marco de la primera fecha de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el estadio San Siro de Milan, y se podrá seguir en vivo por ESPN3 y Disney+.

El equipo del goleador argentino busca iniciar con una victoria de local la nueva temporada del Calcio, tras su pasado subcampeonato.

Probables formaciones de Inter vs Torino

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Sui, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Martínez

Torino: Israel, Pedersen, Koco, Maripán, Biraghi, Anjorin, Casadei, Ngonge, Vlasic, Aboukhlal, Adams

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Cayeron dos prófugos de la Justicia en el estadio de Colón: los delató el sistema Tribuna Segura

Una oferta desde Qatar podría definir el futuro de Jerónimo Dómina en Unión

Desde Candioti hasta Pompeya: trabajos de bacheo y ripiado para esta semana

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Spahn inauguró el nuevo palco visitante en el 15 de Abril: "Esto nos ubica en el podio de los clubes argentinos"

Se inauguraron oficialmente las luminarias de la Pedro Pablo Pasculli

Se puso en marcha la Copa Túnel Subfluvial Femenina de Fútbol

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Video: Escandaloso final en la derrota de Argentina ante Dominicana por la AmeriCup

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"