El Liverpool de Mac Allister inicia la defensa del título ante Bournemouth El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón defensor, recibirá a Bournemouth, desde las 16, en Anfield, en el inicio de la Premier League 2025-2026. Por Ovación 15 de agosto 2025 · 07:47hs

El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón defensor, recibe al Bournemouth en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa este viernes desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El campeón defensor viene de perder la Community Shield por lo que buscará iniciar el camino de la defens del título con una victoria. Probables formaciones de Liverpool vs Bournemouth Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot. Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.