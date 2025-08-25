Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

El Liverpool de Mac Allister quiere hacerse fuerte en su visita a Newcastle

Liverpool, con el argentino Alexis Mac Allister, visitará a Newcastle, desde las 16, en el estadio St. James Park, por la fecha 2 de la Premier League.

25 de agosto 2025 · 07:05hs
El Liverpool de Alexis Mac Allister visita este lunes al Newcastle, en el marco de la fecha 2 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el estadio St. James Park, en Newcastle, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El conjunto de Anfield, campeón defensor, inició con una victoria la nueva Premier League.

Probables formaciones de Newcastle vs Liverpool

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes.

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konaté, van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

